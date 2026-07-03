Varga poate da lovitura! Jucătorul lui CFR Cluj, dorit în Serie A. Negocierile au început deja

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani se află pe lista celor de la Monza, scrie Telegrafi. Formația italiană, condusă de antrenorul Ivan Juric, dorește să-și întărească compartimentului ofensiv, iar discuțiile pentru o eventuală mutare au fost deja inițiate.
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Mijlocașul kosovar Meriton Korenica ar putea părăsi Gruia pentru campionatul Italiei.
Luptă pe piața transferurilor cu formațiile din Superliga
Echipa din Peninsulă nu are însă un parcurs simplu pentru obținerea semnăturii sale. Situația internaționalului kosovar originar din Rahovec este urmărită îndeaproape și de FCSB și Rapid București. Mai mult, pe adresa sa au sosit propuneri și din campionatele asiatice, susține sursa citată. Cu toate acestea, prioritatea jucătorului rămâne fotbalul european, iar transferul în Serie A reprezintă destinația cea mai probabilă.
În stagiunea anterioară, Korenica a fost un om de bază pentru CFR Cluj. Acesta a evoluat în 50 de partide în toate competițiile, trecându-și în cont 12 goluri și 9 pase decisive pentru echipa ardeleană.
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