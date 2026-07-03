Mohamed Salah nu și-a putut ascunde emoțiile la finalul partidei dramatice. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani a fost surprins în lacrimi pe gazon, copleșit de miza momentului, având în vedere că este prima prezență din cariera sa în această fază a competiției supreme.
Imagini emoționante la Cupa Mondială: de ce a plâns Mohamed Salah după meciul cu Australia
Naționala Egiptului a obținut o calificare istorică în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Australia la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-2).
Prima calificare din 1934
Egiptenii au deschis scorul rapid, în minutul 13, prin reușita lui Emam Ashour. Avantajul a fost anulat în repriza secundă, în minutul 55, când Mohamed Hany a trimis mingea în propria poartă. Tabela a rămas neschimbată pe durata timpului regulamentar și a prelungirilor, astfel că meciul a ajuns la loteria penalty-urilor.
La loviturile de departajare, jucătorii egipteni au executat fără greșeală. De partea cealaltă, australienii Souttar și Herrington au ratat de la punctul cu var, consfințind victoria și avansarea africanilor în faza următoare. Egiptul ajunge în optimile Cupei Mondiale pentru prima oară după anul 1934.
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