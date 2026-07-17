Stoican îl înlocuiește pe Șoavă, pe banca echipei CS Drobeta

Flavius Stoican îl va înlocui pe Florin Șoavă, fostul său coleg de la FC Drobeta și de la echipa națională, pe banca nou-promovatei în Liga 3, CS Drobeta-Turnu Severin. "Alb-albaștrii" au promovat în Liga 3, după ce au reușit eventul la nivel județean (au câștigat Liga 4 Mehedinți și Cupa României la nivel de județ) și după ce au câștigat barajul cu CS Sânandrei Timiș (jud. Timiș / 2-1, 1-1), dar s-au despărțit în mod neașteptat de Florin Șoavă, fostul mijlocaș al naționalei.

Echipa mehedințeană a ratat calificarea în faza principală a Cupei României, după ce a învins pe Ripensia Timișoara (2-1) și a pierdut cu CSM Caransebeș (0-3), cu președintele Marian Balaci pe bancă. CS Drobeta mai are sub contract doar 14 jucători, majoritatea juniori, iar Stoican va avea ca sarcină să atragă cel puțin cinci jucători cu experiență, pentru ca echipa sa să obțină măcar menținerea în Liga 3.

Este născut în Vânju Mare, la 30 km distanță de Drobeta-Trunu Severin

Flavius Stoican (49 de ani) este născut la Vânju Mare (jud. Mehedinți) și a jucat ca fundaș dreapta pentru echipele FC Drobeta-Turnu Severin (1994-1995), FC Universitatea Craiova (1995-2000), FC Dinamo București (2002-2003, 2007-2008), Șahtior Donețk (2003-2006), Metalist Kharkiv (2007) și CS Minerul Mehedinți (2009-2010). Are 19 selecții pentru naționala de seniori a României, iar în palmaresul său se găsesc Cupa României (2002-2003 / +2 final, în 1997-1998, 1999-2000), Ukrainian Premier League (2004-2005, 2005-2006), Cupa Ucrainei (2003-2004) și Supercupa Ucrainei (2005).

Ca antrenor le-a pregătit pe CS Minerul Mehedinți (2009-2010), CSM Reșița (201-2011, 2023-2026), FC Dinamo II (2011, 2013), Chindia Târgoviște (2012), CS Mioveni (2012, 2022), Dinamo București (2013-2014, 2015, 2021), FC Voluntari (2015), Zimbrul Chișinău (2016), Pandurii Tg. Jiu (2017), Poli Iași (2017-2019), Petrolul Ploiești (2019), Viitorul Pandurii Târgu Jiu (2020-2021), FCU Craiova (2021), FC Botoșani (2022-2023) și FCV Farul Constanța (2026).

Orașul mehedințean are un stadion funcțional de 20.000 de locuri

Primăria orașului Drobeta-Turnu Severin administrează "Municipalul", un stadion de 20.054 de locuri, pe care au evoluat în trecut FC Drobeta-Turnu Severin, CS Turnu Severin, CS Universitatea Craiova, FC U Craiova 1948 și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Orașul nu a mai avut echipă în Liga 1 din sezonul 2012-2013, când Gaz Metan CFR Craiova și-a schimbat denumirea în CS Turnu Severin, s-a mutat în Mehedinți și a promovat pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cei mai cunoscuți jucători care provin din Mehedinți sunt Rodion Cămătaru, Mirel Rădoi, Gabriel Boștină, Sorin Vlaicu, Marcel Pigulea, Constantin Oțet, Flavius Stoican, Gheorghe Tătaru, Sevastian Iovănescu, Florian Șoavă, Dorel Stoica și Doru Popescu.

Foto - CS Drobeta (FB)