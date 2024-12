Divizionara secundă a produs surpriza și a învins Sepsi OSK, scor 3-1, în runda a doua din faza grupelor. Pentru CSM Reșița au înscris Raul Șteau (37') și Erico da Silva (72', 90+2'), în timp ce reușita covăsnenilor a fost semnată de Sherif Kallaku (50').

Reacția lui Flavius Stoican după CSM Reșița - Sepsi 3-1



Sepsi, câștigătoarea Cupei României în 2022 și 2023, a pierdut ambele meciuri disputate până acum în grupa D și este deja eliminată.



De partea cealaltă, CSM Reșița a ajuns la a doua victorie, după ce în prima rundă a trecut de SCM Râmnicu Vâlcea (1-0). Formația din Valea Domanului este momentan lider în grupa D și are șanse importante de a obține calificarea în sferturile de finală după ultimul joc, împotriva unei alte divizionare secunde, FK Csikszereda.



Flavius Stoican, antrenorul lui CSM Reșița, a vorbit la finalul jocului atât despre obiectivul din Cupa României, cât și despre cel din Liga 2, unde echipa sa ocupă locul 4.



"Am obținut o victorie importantă pentru noi, deoarece am făcut un pas mare pentru a ieși din această grupă. Este ceva foarte frumos dacă această echipă, cu acești jucători, va merge în sferturile de finală ale acestei competiții. După aspectul jocului cred că este un rezultat normal, deoarece am fost echipa mai bună, care și-a creat ocazii. Am dominat partida, cei de la Sepsi au avut și ei momentele lor bune, dar cred că este o victorie meritată și ne dă încredere. Este important să ne bucurăm, am reușit un rezultat fabulos.



Vreau să mulțumesc publicului care a fost la stadion și care ne-a susținut, dar și galeriei care a cântat și ne-a încurajat pe tot parcursul meciului. Toate aceste lucruri ne dau curaj meci de meci pentru a ieși victorioși de pe teren. Nu este ușor și de aceea țin foarte mult la acest aspecte. Acești oameni merită o echipă care să joace în Liga 1. Cred că avem potențial, încrederea necesară și ne dorim să ajungem acolo.



Am tratat încă de la început această competiție cu seriozitate și ne dorim să ajungem cât mai sus în această competiție. Contează faptul că am întâlnit Sepsi, o echipă de Liga 1, și am avut un astfel de joc. Acest lucru dă încredere jucătorilor. Ne batem pentru primul loc în această grupă și putem să ajungem să întâlnim în viitor echipe mult mai bine cotate decât a noastră", a spus Flavius Stoican, potrivit Caon.

Clasamentul în grupa D din Cupa României