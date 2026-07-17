Echipa azeră Qarabag FK s-a calificat fără probleme în turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, după ce a învins formaţia islandeză Vestri cu scorul de 3-0, joi seara, în deplasare, în a doua manşă a turului întâi preliminar, acelaşi scor ca în primul joc.

Primul gol al echipei azere a fost înscris de francezul Jaly Mouaddib (ex-FC Botoşani) în minutul 5.

Marius Corbu da, Mihai Butean și Andrei Florea ba

Ferencvaros Budapesta a dispus de Vojvodina Novi Sad cu 3-0 (VIDEO AICI), după ce câştigase şi în Serbia, cu 2-1.

La ''Fradi'', mijlocaşul român Marius Corbu (foto) a fost integralist, în timp ce fundaşul Mihai Butean a rămas pe banca de rezerve la Vojvodina.

Fostul internaţional român de juniori Andrei Florea a jucat din minutul 82 la MSK Zilina, care a reuşit o victorie de palmares cu Hajduk Split, dar a ratat calificarea (0-2 în Croaţia).

Meciul de la Zilina a fost arbitrat de românul Horaţiu Feşnic.

Rezultatele meciurilor de joi, din manşa secundă a turului I preliminar din Europa League

U Cluj (România) - (+) Dinamo Kiev (Ucraina) (în prima manşă 0-0) 0-0, după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare

Vestri (Islanda) - (+) Qarabag FK (Azerbaidjan) (0-3) 0-3

MSK Zilina (Slovacia) - (+) Hajduk Split (Croaţia) (0-2) 2-1

Derry City (Irlanda) - ŢSKA Sofia (Bulgaria) (2-3) 1-2

NK Aluminij (Slovenia) - (+) Sheriff Tiraspol (Moldova) (0-0) 0-1

(+) Ferencvaros Budapesta (Ungaria) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) (2-1) 3-0

* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al doilea preliminar. Agerpres