Bradul Putna, Progresul Drăgănești și Gloria Ivești au promovarea asigurată

Federația Română de Fotbal a stabilit duelurile dintre campioanele Ligii 4 încă din data de 11 februarie 2026. Cele 41 de campioane județe și prima echipă din clasamentul pe București au fost repartizate în șapte regiuni a câte șase echipe fiecare. Barajele de promovare în Liga 3 se vor desfășura în sistem eliminatoriu, cu meciuri tur - retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00) și 27 iunie 2026 (17:30).

Dintre cele 21 de jocuri programate, e sigur că trei nu se vor disputa, astfel că CS Bradul Putna, Progresul Drăgănești și Gloria Ivești pot promova direct în al treilea eșalon, dacă vor accepta să se înhame la cheltuielile mult mai mari necesare participării în divizia superioară. De multe ori, echipele se retrag din Liga 3, chiar și după ce au câștigat pe teren barajele de promovare.

Meciurile care vor decide echipele promovate în Liga 3, la finalul sezonului 2025-2026

Regiunea 1, Nord-Est:

Unirea Curtești (Botoșani) - CS Bradul Putna (Suceava) - nu se dispută, pentru că Unirea Curtești nu a îndeplinit condițiile minime impuse de FRF pentru participarea în această dublă manșă

Cimentul Bicaz (Neamț) - CSM Pașcani (Iași)

CSM Hușana Huși (Vaslui) - ACS Negri (Bacău)

Regiunea 2, Nord-Vest:

Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) - ACS Transilvania Sport Academy (Bihor)

AFCS Talna Orașu Nou (Satu Mare) - ACS Barcău (Sălaj)

Victoria Viișoara (Cluj) - CS Academica Recea (Maramureș)

Regiunea 3, Centru:

CSC Sânsimion (Harghita) - CS Carpaţi Covasna (Covasna)

CS Agnita (Sibiu) - CSM Corona Braşov (Brașov)

ACS Academica Transilvania (Mureș) - Viitorul Sântimbru (Alba)

Regiunea 4, Vest:

CS Comuna Negomir (Gorj) - AFC Nera Bogodinț (Caraș-Severin)

Athletico Vinga (Arad) - CSM Deva (Hunedoara)

Sânandrei Timiș (Timiș) - CS Drobeta Turnu Severin (Mehedinți)

Regiunea 5, Sud-Vest:

Viitorul Horezu (Vâlcea) - Astra Plosca (Teleorman)

Recolta Gura Şuţii (Dâmbovița) - ACS Lupii Profa (Olt)

Petrolul Hârtiești (Argeș) - Avântul Pieleşti (Dolj)

Regiunea 6, Sud:

FC Bărăganul Ciulniţa (Ialomița) - Viitorul Corbeanca (Ilfov)

Progresul Drăgănești (Prahova) - Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) / nu se dispută, pentru că Victoria Adunaţii Copăceni nu a îndeplinit condițiile minime impuse de FRF pentru participarea în această dublă manșă

ACS Spicul Vîlcelele (Călărași) - ACS Omega Sport București (București)

Regiunea 7, Sud-Est:

Petrolul Berca (Buzău) - Pescărușul Sarichioi (Tulcea)

Victoria Gologanu (Vrancea) - Gloria Ivești (Galați) / nu se dispută, pentru că Victoria Gologanu nu a îndeplinit condițiile minime impuse de FRF pentru participarea în această dublă manșă

ACS Portul Constanța (Constanța) - CS Făurei (Brăila)