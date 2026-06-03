Marica îl desființează pe Stoican și îi cere socoteală lui Gică Popescu după parcursul slab al Farului

Stoican a petrecut foarte puțin timp la cârma formației din Constanța. Trupa de la malul mării și-a asigurat menținerea în primul eșalon cu mari emoții, trecând de Chindia Târgoviște abia în urma loviturilor de departajare la baraj.
În acest context, acționarul minoritar a pus la zid rezultatele obținute de tehnician și i-a bătut obrazul lui Gică Popescu. Fostul internațional s-a arătat deranjat de lipsa de comunicare internă, referindu-se strict la hotărârile luate recent peste capul său, inclusiv la negocierile purtate cu Ioan Ovidiu Sabău.
Marica reclamă lipsa de transparență
Fostul atacant al echipei naționale și-a exprimat public nemulțumirea, dezaprobând deciziile asumate unilateral de acționarul majoritar. Totodată, acesta a sancționat dur contraperformanțele sportive bifate în scurtul mandat al ultimului antrenor.
„Într-adevăr m-a deranjat decizia numirii lui Flavius Stoican care s-a dovedit a fi una greșită. Stoican n-a câștigat niciun meci la Farul, n-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a în dublă manșă. Da, m-a nemulțumit faptul că nu am discutat pe tema asta. Repet, eu îmi știu poziția, nu aș fi putut să influențez decizia acționariatului majoritar, dar cred că frumos și fair-play ar fi să discuți cu partenerii tăi, mici, mari, cum sunt în afacerea respectivă”, a spus Marica.
Mai mult, fostul internațional i-a pus în vedere lui Popescu faptul că este deranjat de modul în care s-a acționat până acum.
„Repet, a fost o decizie a lui. S-a întâmplat o dată, se poate întâmpla. Problema e să nu se perpetueze și să nu fie o chestie de neîncredere, că atunci m-aș simți cu adevărat jignit. Adică dacă nu are încredere Gică Popescu în mine și ascunde lucruri sau sunt lucruri de care eu, acționar fiind, sunt privat, atunci clar că avem o problemă”, a transmis fostul fotbalist, potrivit Fanatik.