Marica îl desființează pe Stoican și îi cere socoteală lui Gică Popescu după parcursul slab al Farului

Marica îl desființează pe Stoican și îi cere socoteală lui Gică Popescu după parcursul slab al Farului Superliga Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
SPORT.RO
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Ciprian Marica critică mandatul lui Flavius Stoican pe banca Farului și îi reproșează lui Gică Popescu lipsa de transparență privind deciziile luate.

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Ciprian MaricaFarul ConstantaFlavius Stoican
Din articol

Stoican a petrecut foarte puțin timp la cârma formației din Constanța. Trupa de la malul mării și-a asigurat menținerea în primul eșalon cu mari emoții, trecând de Chindia Târgoviște abia în urma loviturilor de departajare la baraj.

În acest context, acționarul minoritar a pus la zid rezultatele obținute de tehnician și i-a bătut obrazul lui Gică Popescu. Fostul internațional s-a arătat deranjat de lipsa de comunicare internă, referindu-se strict la hotărârile luate recent peste capul său, inclusiv la negocierile purtate cu Ioan Ovidiu Sabău.

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Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
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Marica reclamă lipsa de transparență

Fostul atacant al echipei naționale și-a exprimat public nemulțumirea, dezaprobând deciziile asumate unilateral de acționarul majoritar. Totodată, acesta a sancționat dur contraperformanțele sportive bifate în scurtul mandat al ultimului antrenor.

„Într-adevăr m-a deranjat decizia numirii lui Flavius Stoican care s-a dovedit a fi una greșită. Stoican n-a câștigat niciun meci la Farul, n-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a în dublă manșă. Da, m-a nemulțumit faptul că nu am discutat pe tema asta. Repet, eu îmi știu poziția, nu aș fi putut să influențez decizia acționariatului majoritar, dar cred că frumos și fair-play ar fi să discuți cu partenerii tăi, mici, mari, cum sunt în afacerea respectivă”, a spus Marica.

Mai mult, fostul internațional i-a pus în vedere lui Popescu faptul că este deranjat de modul în care s-a acționat până acum.

„Repet, a fost o decizie a lui. S-a întâmplat o dată, se poate întâmpla. Problema e să nu se perpetueze și să nu fie o chestie de neîncredere, că atunci m-aș simți cu adevărat jignit. Adică dacă nu are încredere Gică Popescu în mine și ascunde lucruri sau sunt lucruri de care eu, acționar fiind, sunt privat, atunci clar că avem o problemă”, a transmis fostul fotbalist, potrivit Fanatik.

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