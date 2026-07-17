Mesajul transmis de Paula Badosa pentru Simona Halep la turneul de la Iași

Mesajul transmis de Paula Badosa pentru Simona Halep la turneul de la Iași Tenis
SPORT.RO
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Jucătoarea spaniolă Paula Badosa a profitat de prezența la competiția din România pentru a-i aduce un omagiu fostului lider mondial.

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Paula Badosa, ocupanta locului 115 mondial, evoluează în această perioadă pe zgura de la Iași. Cu prilejul prezenței sale în țara noastră, iberica în vârstă de 28 de ani și-a exprimat admirația pentru legenda tenisului românesc, Simona Halep. Fostul lider WTA s-a retras din activitatea profesionistă în februarie 2025, în urma turneului Transylvania Open.

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Conexiune specială cu fosta campioană

„Astăzi m-am simțit foarte bine aici. Așa cum am spus și pe teren, am crescut urmărind-o pe Simona. Ea a fost unul dintre idolii mei, iar acum avem o relație excelentă. Sincer, simt că suntem foarte conectate”, a transmis Paula Badosa.

Jucătoarei din Spania îi merge bine pe zgura din Iași, iar acest lucru se datorează și apropierii culturale dintre români și spanioli, este de părere Badosa.

„Culturile spaniolă și română sunt, de asemenea, destul de asemănătoare. Astăzi m-am simțit puțin ca o jucătoare locală și m-am bucurat mult de acest lucru”, a mai zis fosta ocupantă a locului 2 WTA, la finalul meciului cu Anhelina Kalinina (6-3 6-1).

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