Stoican este dorit ca înlocuitor al lui Șoavă

Florin Șoavă a demisionat de la conducerea echipei CS Drobeta Turnu Severin, deși a reușit eventul la nivel județean (a câștigat Liga 4 Mehedinți și Cupa României la nivel de județ) și a promovat în Liga 3, după ce a câștigat barajul cu CS Sânandrei Timiș (jud. Timiș / 2-1, 1-1). Cosmin Munteanu, antrenorul cu portarii, a plecat și el, urmând să lucreze la academia lui CSU Craiova.

Trupa din Mehedinți trebuie să debuteze azi în faza regională a Cupei României, ediția 2026-2027, la care participă echipele care au câștigat cupele județene în sezonul trecut. "Alb-albaștrii" fac parte din Regiunea 4 - Grupa 1 și vor juca azi cu CSM Caransebeș, în deplasare, iar pe 15 iulie va întâlni pe Ripensia Timișoara, pe teren propriu.

Conform informațiilor din presa locală, echipa ar putea fi condusă la primul meci de președintele Marian Balaci, fost arbitru în Liga 1, și de preparatorul fizic Daniel Mitrescu, urmând ca apoi să caute un antrenor principal cu experiență. Pe lista cu tehnicienii curtați se află Flavius Stoican (liber de contract, ultima dată la FCV Farul Constanța) și Gheorghe Manu (liber de contract, ultima dată la CSM Caransebeș).

Orașul mehedințean are un stadion funcțional de 20.000 de locuri

Primăria orașului Drobeta-Turnu Severin administrează "Municipalul", un stadion de 20.054 de locuri, pe care au evoluat în trecut FC Drobeta-Turnu Severin, CS Turnu Severin, CS Universitatea Craiova, FC U Craiova 1948 și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Orașul nu a mai avut echipă în Liga 1 din sezonul 2012-2013, când Gaz Metan CFR Craiova și-a schimbat denumirea în CS Turnu Severin, s-a mutat în Mehedinți și a promovat pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cei mai cunoscuți jucători care provin din Mehedinți sunt Rodion Cămătaru, Mirel Rădoi, Gabriel Boștină, Sorin Vlaicu, Marcel Pigulea, Constantin Oțet, Flavius Stoican, Gheorghe Tătaru, Sevastian Iovănescu, Florian Șoavă, Dorel Stoica și Doru Popescu.

Foto - CS Drobeta (FB)