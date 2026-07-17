Din articol Rezultatele înregistrate în manşa secundă din turul I preliminar din Conference League

Mijlocaşul român Kevin Olah (23 de ani, foto jos) a fost rezervă la Atletic Club d'Escaldes, victorioasă cu 2-1 în Muntenegru cu Mornar Bar, la fel ca în primul meci din turul 1 preliminar din Conference League.

David Valero a înscris din două penalty-uri (90 și 90+3) pentru echipa din Andorra, aducând calificarea. Cealaltă reprezentantă a țării liliputane din Conference League, FC Santa Coloma, a obținut și ea calificarea în turul 2 preliminar, tot după două victorii, 1-0 și 3-0 cu Penybont din Țara Galilor.

😲 TWO CLUBS from 🇦🇩 Andorra prevailed in the Conference League - QR1 today!



🇦🇩 FC Santa Coloma eliminated🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Penybont!



🇦🇩 Atlètic Club d'Escaldes eliminated 🇲🇪 Mornar Bar! pic.twitter.com/vHX4czg7f8 — Football Rankings (@FootRankings) July 16, 2026

Rezultatele înregistrate în manşa secundă din turul I preliminar din Conference League Marţi La Fiorita 1967 (San Marino) - (+) FC UNA Strassen (Luxemburg) (în prima manşă 0-1) 0-2 Miercuri FK Decic (Muntenegru) - (+) FK Liepaja (Letonia) (0-1) 1-2 (+) FC Malisheva (Kosovo) - KF Vllaznia Shkoder (Albania) (1-2) 5-0 Joi (+) FC BATE Borisov (Belarus) - AF Elbasani (Albania) (1-1) 0-0, după prelungiri; 5-4, la loviturile de departajare (+) FC Ballkani (Kosovo) - Connah's Quay Nomads FC (Ţara Galilor) (0-0) 3-2 FC Torpedo Kutaisi (Georgia) - (+) PFC Zira (Azerbaidjan) (0-3) 0-3 (+) Ilves Tampere (Finlanda) - FC Differdange 03 (Luxemburg) (0-0) 3-1 FC Milsami Orhei (Moldova) - (+) FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 0-1 St Joseph's FC (Gibraltar) - (+) Bohemians FC (Irlanda) (0-2) 0-0 FC Astana (Kazahstan) - (+) FC Dinamo City (Albania) (1-0) 1-4, după prelungiri FC Sileks Kratovo (Macedonia de Nord) - (+) FC Dinamo Minsk (Belarus) (1-0) 0-1, după prelungiri; 5-6, la loviturile de departajare (+) FC RFS (Letonia) - Glentoran FC (Irlanda de Nord) (2-1) 2-0 FK Mornar Bar (Muntenegru) - (+) Atletic Club d'Escaldes (Andorra) (1-2) 1-2 (+) FC Dinamo Tbilisi (Georgia) - US Mondorf-les-Bains (Luxemburg) (2-1) 1-1, după prelungiri (+) FK Zalgiris Vilnius (Lituania) - OFK Petrovac (Muntenegru) (3-1) 2-1 (+) FCI Levadia Tallinn (Estonia) - Caernarfon Town FC (Ţara Galilor) (5-0) 5-0 (+) FC Piunik Erevan (Armenia) - Marsaxlokk FC (Malta) (3-0) 1-0 (+) Paide Linnameeskond (Estonia) - FC Hegelmann (Lituania) (1-1) 3-0 FC Elimai Semei (Kazahstan) - (+) FC Alaşkert (Armenia) (1-1) 2-2, după prelungiri; 5-6, la loviturile de departajare Vikingur (Feroe) - (+) Stjarnan (Islanda) (0-1) 2-2 Virtus AC 1964 (San Marino) - (+) FC Dila Gori (Georgia) (1-3) 1-0 (+) FC Inter Turku (Finlanda) - FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 2-1 (+) KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Europa FC (Gibraltar) (5-0) 1-0 Linfield FC (Irlanda de Nord) - (+) Nomme Kalju FC (Estonia) (0-1) 2-2 (+) FC Santa Coloma (Andorra) - Penybont FC (Ţara Galilor) (1-0) 3-0 Hamrun Spartans FC (Malta) - (+) NSI Runavik (Feroe) (1-1) 1-2 * Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al doilea preliminar.