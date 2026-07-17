Partidele din grupele fazei regionale din Cupa României s-au încheiat, iar acum știm cele șapte finale:

Bradul Putna (SV) – CSM Hușana Huși (VS) – Regiunea 1

FC Chieșd (SJ) – Club Atletic Oradea (BH) – Regiunea 2

Corona Brașov (BV) – ACS Viitorul Amo Barcani (CV) – Regiunea 3

CSM Deva (HD) – CSM Caransebeș (CS) – Regiunea 4

ACSC Domnești (AG) – Viitorul Budești (VL) – Regiunea 5

FC Bolintin Malu Spart (GR) – Viitorul Corbeanca (IF) – Regiunea 6

Petrolul Berca (BZ) – Victoria Gugești (VN) – Regiunea 7.

Meciurile se joacă sâmbătă, iar câștigătoarele finalelor vor avansa în primul tur din faza națională.

Rezultatele complete din grupele fazei regionale

Regiunea 1 – Nord-Est

Grupa 1

Bradul Putna – Unirea Curtești 9-2

ACS Tonmir – Bradul Putna 1-4

Unirea Curtești – ACS Tonmir 1-4

Grupa 2

Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești 4-1

CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă 4-0

Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși 0-6

Regiunea 2 – Nord-Vest

Grupa 1

Victoria Viișoara – ACS FC Chieșd 2-3

Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 5-4

ACS FC Chieșd – Talna Oașu Nou 5-2

Grupa 2

Minerul Rodna – Avântul Bârsana 8-3

ACS CAO 1910 – Minerul Rodna 1-1

Avântul Bârsana – ACS CAO 1910 0-6

Regiunea 3 – Centru

Grupa 1

Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov 2-1

Vulturii Tg. Mureș – Viitorul Sîntimbru 2-0

Corona Brașov – Vulturii Tg. Mureș 4-0

Grupa 2

Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari 2-2

ACS Viitorul Amo – Unirea Cristuru Secuiesc 2-1

Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo 2-5

Regiunea 4 – Vest

Grupa 1

CSM Caransebeș – CS Drobeta Tr. Severin 3-0

FC Ripensia Timișoara – CSM Caransebeș 0-0

CS Drobeta Tr. Severin – FC Ripensia Timișoara 2-1

Grupa 2

Inter. Bălești – ACS Athletico Vinga – nu s-a disputat

CSM Deva – Inter. Bălești 3-2

ACS Athletico Vinga – CSM Deva – nu s-a disputat

Regiunea 5 – Sud-Vest

Grupa 1

Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca 1-2

CS Domnești – Unirea Amărăștii de Jos 4-2

Libertatea Urziceanca – CS Domnești 1-1

Grupa 2

Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca 7-1

Lupii Profa – Viitorul Budești 0-2

ACS Drăgănești – Lupii Profa 1-5

Regiunea 6 – Sud

Grupa 1

Spicul Vîlcelele – Bărăganul Ciulnița 4-1

FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele 5-1

Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart 1-2

Grupa 2

Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport 3-1

Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca 1-1

ACS Omega Sport – Progresul Drăgănești 2-0

Regiunea 7 – Sud-Est

Grupa 1

CS Făurei – Petrolul Berca 1-3

Voința Cudalbi – CS Făurei 1-2

Petrolul Berca – Voința Cudalbi 5-2

Grupa 2

Flacăra M. Kogălniceanu – Constructorul Topraisar 6-2

Victoria Gugești – Flacăra M. Kogălniceanu 1-1

Constructorul Topraisar – Victoria Gugești 2-8

Programul Cupei, ediția 2026-2027

FAZA REGIONALĂ

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

Info: FRF

Foto: Petrolul Berca