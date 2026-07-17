Partidele din grupele fazei regionale din Cupa României s-au încheiat, iar acum știm cele șapte finale:
Bradul Putna (SV) – CSM Hușana Huși (VS) – Regiunea 1
FC Chieșd (SJ) – Club Atletic Oradea (BH) – Regiunea 2
Corona Brașov (BV) – ACS Viitorul Amo Barcani (CV) – Regiunea 3
CSM Deva (HD) – CSM Caransebeș (CS) – Regiunea 4
ACSC Domnești (AG) – Viitorul Budești (VL) – Regiunea 5
FC Bolintin Malu Spart (GR) – Viitorul Corbeanca (IF) – Regiunea 6
Petrolul Berca (BZ) – Victoria Gugești (VN) – Regiunea 7.
Meciurile se joacă sâmbătă, iar câștigătoarele finalelor vor avansa în primul tur din faza națională.
Rezultatele complete din grupele fazei regionale
Regiunea 1 – Nord-Est
Grupa 1
Bradul Putna – Unirea Curtești 9-2
ACS Tonmir – Bradul Putna 1-4
Unirea Curtești – ACS Tonmir 1-4
Grupa 2
Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești 4-1
CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă 4-0
Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși 0-6
Regiunea 2 – Nord-Vest
Grupa 1
Victoria Viișoara – ACS FC Chieșd 2-3
Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 5-4
ACS FC Chieșd – Talna Oașu Nou 5-2
Grupa 2
Minerul Rodna – Avântul Bârsana 8-3
ACS CAO 1910 – Minerul Rodna 1-1
Avântul Bârsana – ACS CAO 1910 0-6
Regiunea 3 – Centru
Grupa 1
Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov 2-1
Vulturii Tg. Mureș – Viitorul Sîntimbru 2-0
Corona Brașov – Vulturii Tg. Mureș 4-0
Grupa 2
Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari 2-2
ACS Viitorul Amo – Unirea Cristuru Secuiesc 2-1
Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo 2-5
Regiunea 4 – Vest
Grupa 1
CSM Caransebeș – CS Drobeta Tr. Severin 3-0
FC Ripensia Timișoara – CSM Caransebeș 0-0
CS Drobeta Tr. Severin – FC Ripensia Timișoara 2-1
Grupa 2
Inter. Bălești – ACS Athletico Vinga – nu s-a disputat
CSM Deva – Inter. Bălești 3-2
ACS Athletico Vinga – CSM Deva – nu s-a disputat
Regiunea 5 – Sud-Vest
Grupa 1
Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca 1-2
CS Domnești – Unirea Amărăștii de Jos 4-2
Libertatea Urziceanca – CS Domnești 1-1
Grupa 2
Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca 7-1
Lupii Profa – Viitorul Budești 0-2
ACS Drăgănești – Lupii Profa 1-5
Regiunea 6 – Sud
Grupa 1
Spicul Vîlcelele – Bărăganul Ciulnița 4-1
FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele 5-1
Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart 1-2
Grupa 2
Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport 3-1
Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca 1-1
ACS Omega Sport – Progresul Drăgănești 2-0
Regiunea 7 – Sud-Est
Grupa 1
CS Făurei – Petrolul Berca 1-3
Voința Cudalbi – CS Făurei 1-2
Petrolul Berca – Voința Cudalbi 5-2
Grupa 2
Flacăra M. Kogălniceanu – Constructorul Topraisar 6-2
Victoria Gugești – Flacăra M. Kogălniceanu 1-1
Constructorul Topraisar – Victoria Gugești 2-8
Programul Cupei, ediția 2026-2027
FAZA REGIONALĂ
Finale: 18 iulie 2026
FAZA NAȚIONALĂ
Turul I: 29 iulie 2026
Turul II: 5 august 2026
Turul III: 12 august 2026
Play-off: 19 august 2026
Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027
Info: FRF
Foto: Petrolul Berca