Farul a anunțat, marți, plecarea lui Flavius Stoican de la echipă. Decizia vine la două zile după ce constănțenii a u câștigat dramatic barajul pentru menținerea în Superliga contra Chindiei Târgoviște (3-3 în tur, 1-1 în retur și 4-2 d.l.d.).

Ce spunea Flavius Stoican imediat după barajul cu Chindia: "Mai am un an de zile, dar nu mă ține nimic legat de un contract"

Printre altele, antrenorul a fost întrebat și despre viitorul său la echipă. De reamintit că Stoican a preluat Farul în play-out, imediat după ce Ianis Zicu a decis să-și dea demisia, ca urmare a ratării play-off-ului.

„E clar că au fost emoții, important este că s-a terminat cu bine. Vreau să-i felicit pe jucători, nu mai știau să se bucure, am văzut o descătușare din partea lor. Ne-am pregătit și pentru penalty-uri la antrenament, nu am tratat superficial această partidă.

Mă mulțumește că Farul e în Liga 1. Știam că nu va fi ușor, acești băieți au acumulat, în sufletele lor, multe supărări. Atunci când intrau pe teren aveau multe ocazii, de aceea și fotbalul ne-a răsplătit. Nu mă uit la bilanțul meu, nu e vorba despre mine în seara asta, constănțenii au o echipă în Liga 1.

(n.r. - Rămâneți la Farul?) Nu e despre mine. Vreau să mă bucur pentru bucuria lor și oamenii să fie mulțumiți că acești băieți au alergat până în ultimul minut. Mai am un an de zile, dar nu mă ține nimic legat de un contract, e vorba dacă putem face lucruri mult mai bune și să nu mai trăim periculos, cum am trăit acum”, a spus Flavius Stoican, la flash-interviu.