EXCLUSIV | Detalii de ultima ora despre viitoarea echipa a lui Gica Hagi: "Stiu de cel putin doua oferte! El isi doreste asta!"

S-a vorbit in ultimele zile despre posibilitatea ca Gica Hagi sa devina noul antrenor al lui Olympique Marseille.

Hagi a declarat in mai multe randuri ca isi doreste sa preia un club important din strainatate, motiv pentru care a si ales sa se retraga din functia de antrenor al Viitorului.

Cristian Bivolaru, directorul executiv al clubului, a dat noi detalii despre viitorul lui Hagi. El a spus la PRO X ca exista in acest moment cel putin doua oferte pentru 'rege', insa el nu ia in calcul varianta de a prelua o echipa in timpul sezonului.

"Eu stiu de cel putin doua oferte, de una sigur pentru ca a ajuns la mine toamna trecuta, dar au mai fost si altele cu siguranta, dar carora Gica nu le-a dat curs. El isi doreste un proiect, nu mai vrea sa preia o echipa in timpul desfasurarii campionatului", a spus Cristian Bivolaru la Ora Exacta in Sport.