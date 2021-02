Noi acuzatii GRAVE la adresa lui Pablo Cortacero: "Spalare de bani si inselaciune! Trebuie sa scapam de el!" Care este planul suporterilor dinamovisti pentru a prelua clubul in totalitate

Pablo Cortacero nu a mai dat niciun semn nimanui de la Dinamo in ultimele saptamani.

Omul de afaceri s-a intors in Spania si nu a mai facut nicio declaratie referitoare la incercarea de rezolvare a problemelor financiare de la clubul din Stefan cel Mare.

In aceasta perioada suporterii au fost cei care s-au ocupat de echipa. Ei au cumparat bilete virtuale, iar din banii obtinuti le-au platit jucatorilor o parte din salarii si chiar au reusit sa transfere noi fotbalisti.

Unul dintre liderii programului DDB, Andrei Gerea, fost ministru al Economiei si Energiei, a a dat noi detalii despre ce se va intampla pe viitor cu proiectul fanilor dinamovisti.

El a explicat in conducerea DDB exista oameni foarte competenti si a dezvaluit ca suporterii urmeaza sa faca o sesizare catre autoritatile statului pentru a semnaal anumite infractiuni comise de Cortacero si de oamenii lui in Romania.

"Inainte sa fiu ministru, eram pe garduri la Dinamo. Am fost suporter, ultras cum se spune acum. Toata tineretea mi-am petrecut-o acolo, sunt fan al ros – albilor. Acum m-am implicat. Cumparam bilete, ca sa ajutam clubul. Avem multa treaba.

N-a fost greu sa aleg DDB. Proiectul Peluzei Catalin Hildan a fost cel care m-a convins. In board-ul DDB s-au reunit profesionisti, oameni corecti. Garantez pentru acesti oameni. Mi-am dat seama ca se poate construi ceva.

M-am inscris in DDB in 2019, celalalt proiect s-a nascut mort (ADPD). Cornel Dinu si-a dat seama ca acest proiect DDB e ceea ce trebuie, nu intamplator s-a ajuns la peste 13.000 de membri. Ne gandim si cred ca putem ajunge la 20.000 de oameni.

Avem si sustinerea lui Nicolae Badea, care are o participare minoritara. Dinamo va ajunge in mana suporterilor. Intai trebuie sa scapam de Pablo Cortacero, apoi lucrurile se vor regla. Trebuie sa-l aducem la ordine pe acest domn. Vom sesiza organele legii in privinta acestor infractiuni ale spaniolilor. Cred ca exista un caz de spalare de bani si de inselaciune", a spus Andrei Gerea potrivit ProSport.