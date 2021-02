EXCLUSIV | Adevaratul motiv pentru care Bordeianu a fost trimis inapoi in Romania de catre arabi! "Ei ar fi vrut si asta de la el"

Mihai Bordeianu se va intoarce la CFR Cluj dupa doar 4 luni petrecute la Al Qadisiyah.

Presa internationala a scris ca mijlocasul ar fi fost trimis inapoi in Romania pentru ca agentul lui Bordeianu i-ar fi pacalit pe arabi, spunandu-le ca fotbalistul poate evolua si ca atacant.

Florin Vulturar a comentat la Pro X aceasta situatie si a vorbit despre adevaratul motiv pentru care arabii l-au trimis inapoi pe Bordeianu.

"Nu s-a pus problema asa. A fost o neintelegere. Pe Bordeianu l-au luat ca mijlocas. Ei au inteles ca poate juca si mijlocas ofensiv, pe linia din fata. In ultimele meciuri au incercat sa joace pe acea pozitie si...

Mi se pare greu de sus ca un club profesionist mai poate fi pacalit. E foarte simplu sa afli toate detaliile despre un jucator. La ei ca mai mare problema e numarul de straini. Majoritatea jucatorilor stau un an de zile acolo si apoi se schimba liniile. Ei au nevoie de un atcant si nu mai puteau sa il tina pe Bordeianu.

Joi o sa aterizeze in Romania si se intoarce la CFR sub forma de imprumut pana in vara. Arabii o sa ii plateasca salariul.

Ei au zis ca ar fi vrut sa joace cu el si in atac. L-au si folosit un meci sau doua. Majoritatea timpului a jucat pe postul lui si a facut meciuri foarte bune, dar au decis ca au nevoie mai mare de un atacant si de aici a pornit toata discutia. Probabil ca n-au fost atenti, credeau ca e un jucator ofensiv, dar el a jucat mai mult ca mijlocas defensiv", a declarat Florin Vulturar la Ora exacta in sport.