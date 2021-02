"In maxim un an va ajunge la nationala mare!" Octavian Popescu, in atentia lui Radoi? "N-ai nevoie de varsta sa joci pentru Romania"

Octavian Popescu a atras toate privirile dupa evolutiile din acest sezon al Ligii 1.

'Bijuteria' de doar 18 ani de la FCSB are sanse mari sa ajunga la echipa nationala a lui Mirel Radoi in urmatorul an. Asta considera fostul antrenor al ros-albastrilor, Titi Dumitriu, care a fost impresionat de calitatile aratate de Popescu.

"Eu spun ca Popescu va ajunge in echipa nationala mare in maxim un an de zile. Nu ai nevoie de varsta pentru nationala. E nevoie sa demonstrezi, exact ce face el. Calitati peste calitati.

Convingerea mea este ca, daca va ajunge la tineret, in acel grup de jucatori buni, cu fotbalisti de nivelul lui, Mirel Radoi o sa-l coopteze rapid la echipa mare", a declarat Titi Dumitriu, potrivit Realitatea Sportiva.

Octavian Popescu a adunat 18 aparitii la FCSB in acest sezon si a reusit un gol si 6 assist-uri. Fotbalistul in varsta de doar 18 ani este cotat la 350.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.