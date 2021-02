Ana Bogdan, eliminata in primul tur la Australian Open: cati bani va incasa jucatoarea din Sinaia pentru participare | Halep si Cirstea, singurele romance ramase in turneu

Ana Bogdan a pierdut cu 6-3, 6-1 meciul cu Danielle Collins din primul tur la Australian Open.

Ana Bogdan (28 de ani, 96 WTA) a fost eliminata in primul tur al Openului Australian de catre americanca Danielle Collins (27 de ani, 40 WTA), scor 6-3, 6-1 dupa 65 de minute de joc. Romania ramane cu numai doua reprezentante pe tabloul principal, Simona Halep si Sorana Cirstea.

Bogdan a inceput meciul mai bine, facand break in al doilea game al primului set, care a fost foarte echilibrat pana la scorul de 3-3, cand jucatoarea din Statele Unite ale Americii a ridicat nivelul de joc si a castigat doua game-uri consecutive in care a cedat un singur punct.

Incurajata de castigarea primului set, Collins a accelerat drumul sau catre calificare in setul doi, reusind sa lege doua break-uri pe serva Anei Bogdan. La finalul meciului, Danielle a acumulat un numar impresionant de 30 de lovituri direct castigatoare, executand, in medie, 2 winnere per minut de joc. In turul doi, Danielle Collins se va duela cu numarul 6 WTA, Karolina Pliskova.

Pentru prezenta pe tabloul principal, Ana Bogdan va incasa un cec in valoare de $76,850.