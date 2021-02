EXCLUSIV | "Le va fi foarte greu sa se integreze!" Ce le lipseste lui Man si Mihaila pentru a face fata campionatului din Italia. "Strainii nu prea au rabdare"

Parma i-a transferat in acest sezon pe Valentin Mihaila de la Craiova si pe Dennis Man de la FCSB.

Iosif Rotariu a vorbit la Pro X despre evolutiile lui Man si Mihaila in Serie A. Fostul fotbalist s-a aratat pesimist in ceea ce priveste acomodarea romanilor in Italia, atragand atentia asupra capitolului la care cei doi au de suferit in Italia.

"Echipele din strainatate nu prea au rabdare. Pentru ei, o suma de 10-11 milioane de euro nu inseamna chiar atat de mult. Ei cauta sa-si realizeze obiectivele, au putina rabdare cu tine, iti dau sanse, dar daca nu ti le valorifici, atunci cauta alta solutie si aduc alti jucatori.

Si Man si Mihaila au plecat in Italia, care este cel mai greu campionat de jucat pentru romani, alaturi de Anglia si Germania, unde nici nu avem pe nimeni. Au plecat intr-un campionat foarte greu, unde se pune foarte mult accent pe partea tactica. Din pacate, la noi romanii, cu toate ca se fac antrenamente tactice, sunt jucatori care au un talent mai special decat ceilalti si atunci faza defensiva o fac ca sa nu spuna ca n-o fac...

In strainatate nu merge sa nu faci faza defensiva, iar ei doi din acest punct de vedere au suferit. I-am vazut si eu la meciul cu Bologna, chiar au avut evolutii modeste. Mihaila a avut intr-adevar o ocazie datorita calitatilor native, viteza, dar in rest o implicare in joc, o recuperare de minge, o miscare permanenta chiar si atunci cand nu au mingea la picior n-am vazut. Ei erau obisnuiti ca in Romania, sa joace doar cand au mingea la picior. Va fi foarte greu, greu de tot sa se integreze la Parma", a declarat Iosif Rotariu la Ora exacta in sport.