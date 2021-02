EXCLUSIV | Sansa URIASA ratata de Koljic din cauza accidentarii horror din meciul cu Iasi: "Era in vederile lui Dinamo Kiev si a altor echipe!"

Elvir Koljic se afla in perioada de recuperare dupa ce a fost accidentat grav de Mihalache de la Poli Iasi.

Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a dat noi detalii despre starea de sanatate a atacantului bosniac. El a spus la PRO X ca fotbalistul de 25 de ani se recupereaza si este asteptat sa revina treptat in programul echipei.

De asemenea, Cartu a dezvaluit ca Elvir Koljic era urmarit inainte de accidentare de cateva echipe din strainatate, printre care si Dinamo Kiev. Insa, din cauza evenimentului nefericit, atacantul a ratat un transfer foarte bun.

"Este tot in recuperare. Cand nu te mai doare piciorul si musculatura e refacuta, poti usor-usor sa revii. Trebuie sa fii acolo ca sa intri in ritmul jocului. E puternic, prin cate a trecut saracul... Ghinioane mari. Iar faptul ca era in vederile lui Dinamo Kiev si a altor echipe.. putea sa fie obiectul unui transfer. E puternic, un bosniac cu caracter puternic, prin cate au trecut ei ca popor...", a spus Sorin Cartu la Ora Exacta in Sport.