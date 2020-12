EXCLUSIV | E noua PERLA din echipa lui Becali! "E un lider prin exemplul personal, e ca Gerrard!" Jucatorul care s-a facut remarcat

FCSB a invins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova in penultimul meci din 2020.

Nana Falemi a comentat meciul la Pro X si a atras atentia asupra unui jucator de la FCSB care l-a impresionat inca de cand era la juniori si in care are incredere ca poate ajunge capitanul echipei, fiind un lider innascut.

"Ma bucur ca il vad pe Gabriel Simion in primul 11. Am spus de acum 3 ani ca va fi capitanul echipei, am spus-o de cand era junior la FCSB, la grupa 1997/98. Am spus ca in 4-5 ani va ajunge capitanul echipei. Uite ca acum e titular la echipa mare si a facut un meci bun, din punctul meu de vedere, in fata unui adversar dificil.

Sper ca pe viitor va ajunge capitanul echipei pentru ca e genul de jucator care e un lider prin exemplu, nu vorbeste mult, e similar lui Steven Gerrard, lider prin exemplul personal, prin ceea ce face pe teren, la antrenament.

Simion e genul de jucator pe care il intorci cu cheia si poti sa-l intorci cu spatele ca joaca fotbal exemplar. Si la 12 noaptea daca il scoti pe teren e in forma. E un baiat foarte cuminte, foarte serios, l-am vazut in lunile in care am lucrat cu el si ma bucur foarte tare ca a ajuns la echipa mare", a declarat Nana Falemi la Ora exacta in sport.