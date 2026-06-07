Pilotul bucureștean Dragoș Savloschi, la volanul unui monopost Wolf Thunder, a câștigat prima etapă a Campionatului Național de Super Rally, desfășurată în centrul municipiului Alba Iulia, competiție care a adunat la start piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv românesc.
Dragoș Savloschi a câștigat Trofeul Alba Iulia la Super Rally
Pilotul bucureștean Dragoș Savloschi, la volanul unui monopost Wolf Thunder, a câștigat prima etapă a Campionatului Național de Super Rally.
Singura competiție desfășurată pe trasee urbane, în centrul orașelor, fondată în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, și-a început sezonul 2026 pe străzile din Alba Iulia. La start s-au aliniat atât monoposturi, cât și modele electrice unice în Europa.
După ce, la startul festiv de vineri seară, peste 1.000 de fani au venit să-i cunoască pe piloți, sâmbătă, la cursă, s-a estimat prezența a aproape 8.000 de persoane de-a lungul traseului și în parcul de service, martore ale victoriei obținute de Dragoș Savloschi.
Dragoș Savloschi a câștigat Trofeul Alba Iulia la Super Rally
Vicecampion național en-titre, acesta a dominat și antrenamentele de sâmbătă dimineață, iar în manșele de concurs a obținut cel mai bun timp, cronometrul oprindu-se la 2:52,197, performanță care reprezintă și noul record al traseului urban din Alba Iulia.
Aflat la bordul unui monopost Wolf GB08 Thunder, Savloschi a fost mai rapid cu doar trei zecimi de secundă decât Aurelian Andronache, aflat, la rândul său, la volanul unui model similar. Podiumul clasamentului general a fost completat de vicecampionul național la viteză în coastă, Lucian Răduț, care a pilotat un Mitsubishi Lancer Evo VIII. Campionul absolut en-titre, Leo Borlovan, a încheiat competiția doar pe locul 8 la Alba Iulia.
„Anul acesta nu mai vreau să ratez titlul de campion. Suntem încrezători atât în forțele noastre, ca echipă, cât și în mașina de concurs”, a declarat Savloschi la finalul cursei.
Marea surpriză a etapei a fost Alexandra Teslovan, tânăra în vârstă de 19 ani care a încheiat pe locul 5 la general și a primit din partea Annei Leu trofeul special „Mihai Leu – Spirit de Campion”. Cu numai o săptămână înainte, Alexandra ieșise în decor la o etapă de viteză în coastă și suferise cel mai grav incident de cursă din cariera sa. Acum, la bordul unei mașini pe care nu o mai pilotase niciodată, a terminat la doar trei secunde de podiumul clasamentului general.
A doua etapă a Campionatului Național de Super Rally powered by Napoleon Games va avea loc în perioada 26–27 iunie, pe străzile din Hunedoara, sub denumirea de Trofeul Mihai Leu.
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