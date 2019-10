Fostul presedinte de la Real scoate adevarul la iveala! Cine l-a adus pe Ronaldo pe Bernabeu

Nu doar in Liga 1 conducatorii au tendinta de a-si insusii transferurile reusite. Se intampla la fel si la cluburile mari.

Care este adevarul din spatele aducerii lui Cristiano Ronaldo pe Bernabeu. Cine l-a adus defapt, cum era sa pice transferul si de ce a fost relatia lui Perez cu Ronaldo una stangace inca de la inceput. La toate aceste intrebari a raspuns Ramon Calderon, fostul presedinte de la Real care a fost indepartat din cadrul clubului chiar in anul aducerii lui Ronaldo.

"Florentino Perez insista ca el l-ar fi adus pe Ronaldo la Real Madrid, dar este fals. Eu si Mijatovic l-am adus si am chiar documentele prin care pot demonstra acest lucru. Am semnat in Decembrie, iar Florentino a primit totul de-a gata", a spus Calderon.

Calderon povesteste pentru presa din Spania ca la un moment dat Perez a incercat chiar sa impiedice realizarea acestui transfer, iar Ronaldo a aflat acest lucru. Tocmai din acest motiv relatia celor doi s-a deteriorat inca de la inceput.

"Toate acele imbratisari si zambete erau doar pentru camerele de filmat", este de parere Calderon.

Calderon a fost pus in functia de presedinte in 2006 dupa ce a castigat alegerile, dar lui Perez nu-i placea sa piarda. A inceput o campanie de defaimare a lui Calderon. In presa din Spania a aparut un articol conform caruia Calderon se folosea de banii clubului ca sa-si plateasca cheltuielile de zi cu zi.

Fostul presedinte a declarat ca familia sa era pazita 24 din 24 de ore pentru ca primeau des amenintari, iar detectivii erau pe urmele lor.

In 2009 Perez a ajuns presedinte al Realului, iar in acest an Calderon a fost declarat nevinovat de tot ceea ce era acuzat in presa.