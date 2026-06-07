ANALIZĂ Revoluția lui Hagi. Zece jucători de maxim 23 de ani la meciul cu Țara Galilor!

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Florin Caramavrov
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Caramavrov remarcă aerul proaspăt pe care noul selecționer l-a adus la națională.

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analizaGheorghe HagiFlorin CaramavrovEchipa NationalaRomania - Tara GalilorRevolutie
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Zece jucători cu vârsta maximă de 23 de ani au intrat în amicalul de sâmbătă seara! Cinci au fost titulari și cinci au fost introduși în repriza a doua. Bineînțeles că nu vor juca toți în Nations League, dar curajul lui Hagi e de admirat. 

Revoluția lui Hagi. Zece jucători de maxim 23 de ani la meciul cu Țara Galilor!

Lucescu a mers pe experiență, el, care promovase atâția tineri la începutul carierei de antrenor, dar a avut circumstanțe: în joc era participarea la Mondial și i-a fost greu să facă experimente.

România - Țara Galilor 2-1, în imagini

  • Romania tara galilor amical 6062026
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Hagi a pornit la un drum nou și e normal să testeze. A riscat cu Țara Galilor și a câștigat. Să vedem acum câți dintre cei folosiți vor confirma în partidele cu miză, din Nations League, unde avem o grupă infernală, cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia, primele două participante la turneul final al Campionatului Mondial care începe peste patru zile.

Părerea mea despre cei 10:

Hindrich (23 de ani). E un portar în care putem avea încredere și care poate fi a doua opțiune pe acest post după Ionuț Radu. A fost sigur în intervenții, a scos câteva mingi grele, ezitant la o centrare, dar, per ansamblu, o evoluție bună. 

Matei Ilie (23 de ani). S-a călit la CFR în acest an, e puternic, are intervenții energice. Poate fi și el prima rezervă după Drăgușin și Rus, pe care îi consider cei mai buni fundași centrali români la ora actuală.

Eissat (23 de ani). Mi-a plăcut, în primul rând, că a încercat să cânte imnul. Apoi, a arătat din start că e determinat și conectat. Poate a pus prea multă forță în intervenții și a faultat de câteva ori. 

Louis Munteanu (23 de ani). E un atacant de execuție, păcat că i s-a anulat aiurea golul înscris contra galezilor. Trage bine la poartă, caută spațiile, se demarcă. Rămâne un contracandidat cu șanse egale pentru Bîrligea pe postul de atacant central.

Baiaram (23 de ani). Campion anul acesta cu Universitatea Craiova, așteaptă transferul care să-l propulseze în carieră. N-a ieșit prea mult în evidență, dar merită să credem în calitățile lui.

Borza (20 ani). Joacă de ceva vreme în Liga 1 și, chiar dacă abia a făcut 20 de ani, e văzut de mulți viitorul titular pe postul de fundaș stânga la națională. Deocamdată, mai are de reglat anumite aspecte, probleme de poziționare, cum s-a întâmplat la golul galezilor, când a intrat prea mult spre centru, lăsându-și partea descoperită. Dar cred că va mai crește.

Revoluția lui Hagi

Coubiș (22 de ani). A demonstrat la CFR că e un fundaș central luptător, sigur în intervenții, cu un plasament bun și un joc de cap remarcabil. La națională mi s-a părut un pic ezitant cu Georgia, când a fost folosit titular. E în continuare de urmărit și de convocat.

Strata (21 de ani). Temător când a intrat, la începutul reprizei a doua, dar și-a intrat ușor-ușor în rol. Deocamdată, nu are șanse în fața lui Rațiu și, probabil, nici în fața lui Sorescu. Dar are timp să se dezvolte și să scape de trac.

Cîrjan (21 de ani). A fost folosit doar 26 de minute. Toată lumea așteaptă mai mult de la căpitanul lui Dinamo. Are și ceva probleme medicale, pe care și le va rezolva în vara asta. Ar trebui să fie sezonul în care să arate un progres și mai mare pentru a avea șanse să fie în lotul național.

David Matei (19 ani). Marea surpriză a ambelor jocuri de pregătire. E și cel mai tânăr dintre cei 10 enumerați. Deși a jucat doar 20 de minute sâmbătă, a intrat cu dezinvoltură și și-a făcut simțită imediat prezența, cu centrarea de la golul de 2-1 și cu un șut în bară, de la marginea careului mare. Poate fi chiar o soluție în locul lui Stanciu!

Revoluția lui Hagi | Dacă vom vedea măcar doi dintre cei zece că vor fi titualari în toamnă, va fi deja un mare câștig

Am văzut păreri ale unor oameni care spun să nu ne mai entuziasmăm că au intrat jucători de 23 de ani, pentru că PSG sau alte echipe mari au jucat cu fotbaliști de 19 ani. Dar nivelul României la ora actuală nu este apropiat de marile puteri. Noi n-am ajuns nici la Mondial, deși sunt 48 de locuri acum, iar tinerii noștri în general sunt marginalizați la echipele de club, cu excepțiile de rigoare, sau sunt titulari doar datorită regulii U21.

Așa că merită remarcat această infuzie de tinerețe pe care a implementat-o Hagi. Dacă vom vedea măcar doi dintre cei zece că vor fi titualari în toamnă, va fi deja un mare câștig. Apoi, vor intra, ușor-ușor, și ceilalți sau mare parte dintre ei. 

România are nevoie de schimbare, de încredere, de un suflu nou. Hagi a zis că se poate. „Se poate” să fim la Mondialul de peste patru ani cu David Matei, Louis Munteanu, Matei Ilie, Baiaram, și nu numai?

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