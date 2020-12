Dezvaluiri despre starea lui Borcea dupa ce s-a infectat cu COVID-19! "A fost baiat destept, s-a dus la spital!" Cum s-a implicat Becali in lupta cu virusul

In urma cu 4 zile, Cristi Borcea a fost confirmat cu noul coronavirus.

Dupa acest lucru, potrivit Impact, fostul actionar de la Dinamo ar fi avut probleme de respiratie si ar fost conectat la aparate, iar medicii ar fi luat in calcul sa ii administreze plasma.

Mitica Dragomir a facut dezvaluiri despre starea omului de afaceri. "Oracolul din Balcesti" a declarat ca Borcea este bine si ca s-a dus la spital dupa ce medicul i-a spus sa vina pentru a nu risca nimic.

"Nu are nici pe dracu. El a fost baiat destept s-a dus la spital. A a avut o iterventie pe cord la marele profesor cardiolog de la urgente si medicul i-a spus sa vina ca sa nu riste, ca sa stea sub supraveghere. Am inteles ca au grija de el si profesorul Cercel si Bradisteanu", a declarat Mitoca Dragomir pentru DigiSport.

Fostul sef de la Liga a dezvaluit ca Gigi Becali a dat medicamentele aduse din Rusia, care trateaza noul coronavirus, la 500 de persoane, inclusiv familiei lui.

"Gigi Becali gratis i-a facut bine pe toti. Asculta ce spun, gratis, nu a luat un leu Becali si cred ca a dat la 500 de persoane medicamentatia. La peste 500 de persoane a dat. Sunt aduse din Rusia, o minune. Nu le poate folosi statul. Comunitatea Europeana nu te lasa. Domnule la mine ai mei, nepotii, copiii, bona, au avut covid si nu au avut nici pe dracu. Ei au luat medicamentele de Gigi Becali din timp. Gigi Becali face bine. In permanenta a facut bine", a spus Dragomir.

