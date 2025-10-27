Emilian Dolha e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro (Sport.ro & VOYO)

Într-o ediție de colecție a emisiunii Poveștile Sport.ro, Emilian Dolha (45 de ani) vorbește despre cele mai frumoase amintiri din carieră și despre portarii care l-au influențat în carieră. Fostul goalkeeper de la Rapid și Dinamo e acum antrenor de portari la gruparea Concordia Chiajna și are țeluri mari - toate dezvăluite în emisiunea lui Andru Nenciu, Poveștile Sport.ro. Emilian Dolha numește la Poveștile Sport.ro și atacantul căruia îi spune 'legendă' ori de câte ori îl vede și laudă un jucător tânăr din Superliga, pe care îl apreciază enorm. Emilian Dolha la Poveștile Sport.ro



Repere ale perioadei din Polonia, oamenii care i-au fost alături, cele mai tari episoade ale carierei și fotbaliștii care l-au impresionat - toate în ediția de colecție Poveștile Sport.ro. Emilian Dolha vorbește la Poveștile Sport.ro și despre marii portari ai lumii, dar revede și câteva fotografii de la juniorat, surprizele pregătite în emisiune la rubrica FOTO de ARHIVĂ. Mereu cu zâmbetul pe buze, portarul consacrat la Rapid răspunde în 5 minute și la rubrica ÎNTREBĂRI-FULGER și face topul jucătorilor de nota 10 la loviturile de la 11 metri. Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YOUTUBE Sport.ro.



❝Nu am rețele sociale. Acolo, totul este o involuție. Cum să fii bărbat și să ai TikTok?!❞ ❝Voi merge la sală cât voi trăi❞ ❝Trofeele cu Rapid, banderola de la Dinamo și victoriile contra Stelei, cele mai frumoase momente din carieră" ❝Dacă toți tinerii ar fi ca Atanas Trică, fotbalul ar fi un loc mai bun❞ ❝Muream în mine când Dani Coman mi-a luat locul la Rapid. N-am fost un bun pierzător❞ ❝Dănciulescu, o legendă în adevăratul sens al cuvântului❞ ❝Am apărat 3 penalty-uri într-un meci din Rusia❞ ❝Gabi Tamaș, un animal diferit față de tot ce am întâlnit❞ ❝Jean Barbu, cel mai bun executant de penalty-uri❞ ☆Povești cu Jakub Błaszczykowski și Robert Lewandowski din Polonia



