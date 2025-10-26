Arsenal - Crystal Palace, Aston Villa - Manchester City, Bournemouth - Nottingham și Wolves - Burnley, din runda a noua de Premier League, vor avea loc duminică, de la ora 16:00 și vor putea fi vizionate LIVE pe platforma VOYO , dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa: "Vă spun că ne vom întoarce"



'După primele două, trei meciuri eram terminați, iar acum se pare că Liverpool (care este pe locul trei după trei înfrângeri consecutive în campionat - n. r.) e terminată. Vă spun că ne vom întoarce. Am spus de multe ori că experții, specialiștii, foștii fotbaliști știu ce se va întâmpla după cinci meciuri. Eu nu sunt în stare să fac asta', a declarat Guardiola ironic.



Tehnicianul crede că imaginea va deveni mai clară pe măsură ce sezonul va continua. 'Zece, cincisprezece meciuri ca să știm ce se întâmplă. Liverpool și Arsenal sunt acolo, va fi și altcineva acolo și sperăm că vom putea fi și noi acolo', a declarat el vineri într-o conferință de presă.



Nu există nimic nou în ceea ce privește accidentările, Guardiola confirmând că fotbaliștii care au ratat victoria cu 2-0 din Liga Campionilor împotriva lui Villarreal - inclusiv câștigătorul Balonului de Aur de anul trecut, Rodri, ce nu a mai jucat de la accidentarea la ischiogambieri înainte de pauza internațională din octombrie - rămân pe lista indisponibililor.

