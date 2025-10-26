În prezent antrenor de portari la divizionara secundă Concordia Chiajna, Dolha urmărește atent tot ce se întâmplă în campionatul nostru, acolo unde are un remarcat-surpriză. Fostul goalkeeper a vorbit la superlativ despre Atanas Trică (21 de ani), atacantul lui U Cluj, cu care a lucrat în perioada petrecută la Universitatea Craiova.



După ce a evoluat ultima oară la CSM Slatina, în Liga 2, Atanas Trică a prins un transfer la U Cluj, acolo unde a prins un număr consistent de minute, având în vedere că este beneficiarul regulii U21.



Ema Dolha, la superlativ despre Atanas Trică: ”O surpriză incredibilă”



Crescut de Universitatea Craiova, Trică a fost împrumutat la echipe precum Steaua și CS Tunari, iar în 2024 a fost cedat definitiv de clubul patronat de Mihai Rotaru.



„Mi-a trimis un mesaj cu o poză cu mine de pe culoarele de la U Cluj. O surpriză mare de tot, nu mă așteptam în viața mea. Pe Atanas l-am avut jucător la Universitatea Craiova, nu-mi dau cu părerea ca fotbalist, ce promite sau nu, dar e un tânăr foarte bine educat.



O surpriză incredibilă, un tânăr fantastic. Mă așteptam să fie mai arogant, dar absolut deloc. Dacă toți tinerii ar fi așa ca el, cred că am fi un loc mai bun”, a spus Dolha, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Emilian Dolha, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro



Timp de 90+3 minute, fostul goalkeeper spune cine e cel mai bun executant de penalty-uri pe care l-a întâlnit, răspunde prompt și cu mult haz la rubrica "Întrebările-fulger" și revede fotografii de colecție, din copilărie.



Tot la Poveștile Sport.ro, luni de la 9:00, Ema Dolha descrie 'legenda' din fotbalul românesc și dă detalii despre pasiunea sa pentru body-building.



Campion cu Rapid, Dolha nu uită primii oameni care l-au influențat în carieră și are cuvinte de laudă pentru unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii, acum legitimat la FC Barcelona.

