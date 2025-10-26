Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico

Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico La Liga
Real Madrid - Barcelona va avea loc de la 17:15 și va puta fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Partida Real Madrid - Barcelona, din runda a 10-a de La Liga, va avea loc duminică, de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro

Real Madrid vine după victoria cu 1-0 în fața lui Juventus, din Champions League, iar madrilenii se află pe primul loc în La Liga înainte confruntării cu rivala catalană.

Trupa lui Xabi Alonso are 24 de puncte în nouă meciuri jucate și a obținut o victorie chinuită cu Getafe în etapa trecută, scor 1-0.

De cealaltă parte, și Barcelona s-a chinuit în runda trecută, după ce a învins-o la ultima fază pe Girona, scor 2-1 și se află pe poziția secundă în La Liga, la două puncte de „Los Blancos”.

Catalanii au multe absențe importante pentru acest El Clasico, printre care se numără și Hansi Flick, dar speră să le acopere așa cum au făcut-o și în ultima victorie cu 6-1 din Champions League cu Olympiacos.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut de La Liga, când Barcelona s-a impus cu 4-3.

Xabi Alonso, întrebat despre declarațiile lui Lamine Yamal: ”Asta ne motivează cel mai mult!”

De altfel, antrenorul formației ”Blanco” a fost întrebat și despre declarațiile malațioase făcute de Lamine Yamal înaintea meciului. Puștiul vedetă de la Barcelona a spus că rivalii catalanilor ”se plâng și fură meci de meci”.

Este clar că un Clasico este ceva special, este așa de mulți ani. Este primul pentru acest nou proiect și avem nevoie ca stadionul să aibă acea energie a marilor meciuri și ca, la final, să ne putem bucura alături de oamenii noștri.

(n.r. întrebat despre declarațiile făcute de Lamine Yamal) Este un meci suficient de important, are multe ingrediente... și asta este ceea ce ne motivează cel mai mult pentru mâine.

Nu o să intru în asta, sunt multe declarații din partea oamenilor de la Barcelona și nu le pot analiza pe toate. Ceea ce am eu în minte este că va fi un meci intens și disputat. Trebuie să fim pregătiți, să concurăm la cel mai înalt nivel și să avem energia necesară pentru a juca un fotbal de top”, a spus Xabi Alonso la conferința de presă.

