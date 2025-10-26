Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico

Partida Real Madrid - Barcelona, din runda a 10-a de La Liga, va avea loc duminică, de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro .

Real Madrid vine după victoria cu 1-0 în fața lui Juventus, din Champions League, iar madrilenii se află pe primul loc în La Liga înainte confruntării cu rivala catalană.

Trupa lui Xabi Alonso are 24 de puncte în nouă meciuri jucate și a obținut o victorie chinuită cu Getafe în etapa trecută, scor 1-0.

De cealaltă parte, și Barcelona s-a chinuit în runda trecută, după ce a învins-o la ultima fază pe Girona, scor 2-1 și se află pe poziția secundă în La Liga, la două puncte de „Los Blancos”.

Catalanii au multe absențe importante pentru acest El Clasico, printre care se numără și Hansi Flick, dar speră să le acopere așa cum au făcut-o și în ultima victorie cu 6-1 din Champions League cu Olympiacos.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut de La Liga, când Barcelona s-a impus cu 4-3.

