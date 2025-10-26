FC Bihor a învins-o pe CS Afumaţi cu scorul de 2-1, duminică, la Oradea, într-o partidă din etapa a 11-a din Liga 2.
Fostul internațional Ioan Hora (37 de ani și 3 selecții), golgheterul primei ligi din sezonul 2015-2016, a deschis scorul pentru bihoreni în minutul 8 din penalty, Alexandru Iamandache a egalat pentru ilfoveni (26), dar Dragoş Tescan (37) a marcat golul victoriei gazdelor.
Orădenii lui Erik Lincar au urcat astfel pe poziția secundă în clasament - la finalul sezonului, în care se va disputa însă și play-off-ul cu primele șase clasate, locurile 1 și 2 promovează direct în Superligă.
Rezultatele din etapa 11 din Liga 2
Sâmbătă:
Concordia Chiajna - Metalul Buzău 1-2
CS Dinamo Bucureşti - CS Tunari 3-1 după 0-1 și goluri marcate de dinamoviștii lui Florin Bratu în minutele 88 (Cătălin Cocoș), 90 și 90+3 (dublă Roberto Mălăele)
CSM Reşiţa - Poli Iaşi 0-1
ASA Târgu Mureş - CSM Slatina 3-2
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Gloria Bistriţa 1-1
Corvinul Hunedoara - FC Bacău 2-0 și liderul Corvinul își menține invincibilitatea
CSC 1599 Şelimbăr - Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1
CSM Olimpia Satu Mare - Steaua Bucureşti 1-4
CSC Dumbrăviţa - AFC Câmpulung Muscel 0-0
Chindia Târgovişte - FC Voluntari 0-2
Duminică:
FC Bihor Oradea - CS Afumaţi 2-1
Clasamentul din Liga 2