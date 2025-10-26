FC Bihor a învins-o pe CS Afumaţi cu scorul de 2-1, duminică, la Oradea, într-o partidă din etapa a 11-a din Liga 2.

Fostul internațional Ioan Hora (37 de ani și 3 selecții), golgheterul primei ligi din sezonul 2015-2016, a deschis scorul pentru bihoreni în minutul 8 din penalty, Alexandru Iamandache a egalat pentru ilfoveni (26), dar Dragoş Tescan (37) a marcat golul victoriei gazdelor.

Orădenii lui Erik Lincar au urcat astfel pe poziția secundă în clasament - la finalul sezonului, în care se va disputa însă și play-off-ul cu primele șase clasate, locurile 1 și 2 promovează direct în Superligă.

