VIDEO FC Bihor, pe loc de promovare în Superligă! A marcat azi și golgheterul României din urmă cu un deceniu

FC Bihor, pe loc de promovare &icirc;n Superligă! A marcat azi și golgheterul Rom&acirc;niei din urmă cu un deceniu Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Oradea are un start foarte bun de sezon în Liga 2.

TAGS:
FC BihorIoan HoraCS DinamoRoberto Malaeledragos tescan
Din articol

FC Bihor a învins-o pe CS Afumaţi cu scorul de 2-1, duminică, la Oradea, într-o partidă din etapa a 11-a din Liga 2.

Fostul internațional Ioan Hora (37 de ani și 3 selecții), golgheterul primei ligi din sezonul 2015-2016, a deschis scorul pentru bihoreni în minutul 8 din penalty, Alexandru Iamandache a egalat pentru ilfoveni (26), dar Dragoş Tescan (37) a marcat golul victoriei gazdelor.

Orădenii lui Erik Lincar au urcat astfel pe poziția secundă în clasament - la finalul sezonului, în care se va disputa însă și play-off-ul cu primele șase clasate, locurile 1 și 2 promovează direct în Superligă.

Rezultatele din etapa 11 din Liga 2

Sâmbătă:

Concordia Chiajna - Metalul Buzău 1-2

CS Dinamo Bucureşti - CS Tunari 3-1 după 0-1 și goluri marcate de dinamoviștii lui Florin Bratu în minutele 88 (Cătălin Cocoș), 90 și 90+3 (dublă Roberto Mălăele)

CSM Reşiţa - Poli Iaşi 0-1

ASA Târgu Mureş - CSM Slatina 3-2

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Gloria Bistriţa 1-1

Corvinul Hunedoara - FC Bacău 2-0 și liderul Corvinul își menține invincibilitatea

CSC 1599 Şelimbăr - Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1

CSM Olimpia Satu Mare - Steaua Bucureşti 1-4

CSC Dumbrăviţa - AFC Câmpulung Muscel 0-0

Chindia Târgovişte - FC Voluntari 0-2

Duminică:

FC Bihor Oradea - CS Afumaţi 2-1

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore

Foto: FC Bihor Oradea

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ibrahimovic de la Dinamo! Gol &agrave; la Zlatan pentru decarul lui Dinamo 2 &icirc;n ultima etapă
Ibrahimovic de la Dinamo! Gol à la Zlatan pentru decarul lui Dinamo 2 în ultima etapă
ULTIMELE STIRI
Real Madrid - Barcelona 0-0: se joacă primul El Clasico al sezonului &icirc;ntr-o atmosferă incendiară
Real Madrid - Barcelona 0-0: se joacă primul El Clasico al sezonului într-o atmosferă incendiară
Mirel Rădoi, din nou tăios după egalul cu Metaloglobus: &rdquo;Așa se creează tensiune&rdquo;
Mirel Rădoi, din nou tăios după egalul cu Metaloglobus: ”Așa se creează tensiune”
Arsenal - Crystal Palace 1-0 și Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO. Goluri fabuloase &icirc;n Premier League
Arsenal - Crystal Palace 1-0 și Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO. Goluri fabuloase în Premier League
Ligue 1 ACUM! Lille se distrează cu Metz, urmează Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice și Lyon &ndash; Strasbourg pe VOYO
Ligue 1 ACUM! Lille se distrează cu Metz, urmează Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice și Lyon – Strasbourg pe VOYO
&bdquo;Reghe&ldquo; scapă de coșmarul din Sudan: dezvăluirea arabilor
„Reghe“ scapă de coșmarul din Sudan: dezvăluirea arabilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: Rațiu a fost trist după decizia clubului

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Recomandarile redactiei
Real Madrid - Barcelona 0-0: se joacă primul El Clasico al sezonului &icirc;ntr-o atmosferă incendiară
Real Madrid - Barcelona 0-0: se joacă primul El Clasico al sezonului într-o atmosferă incendiară
Mirel Rădoi, din nou tăios după egalul cu Metaloglobus: &rdquo;Așa se creează tensiune&rdquo;
Mirel Rădoi, din nou tăios după egalul cu Metaloglobus: ”Așa se creează tensiune”
Arsenal - Crystal Palace 1-0 și Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO. Goluri fabuloase &icirc;n Premier League
Arsenal - Crystal Palace 1-0 și Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO. Goluri fabuloase în Premier League
&bdquo;Reghe&ldquo; scapă de coșmarul din Sudan: dezvăluirea arabilor
„Reghe“ scapă de coșmarul din Sudan: dezvăluirea arabilor
Nu vezi &icirc;n fiecare zi așa ceva! Gol direct din corner &icirc;n Premier League, după o eroare de arbitraj
"Nu vezi în fiecare zi așa ceva!" Gol direct din corner în Premier League, după o eroare de arbitraj
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa Rom&acirc;niei! Debutează Florin Bratu și intră &rdquo;greii&rdquo; cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
FC Bihor a transferat un columbian de la Watford!
FC Bihor a transferat un columbian de la Watford!
Ioan Hora a fost prezentat la noua sa echipă! Prima reacție
Ioan Hora a fost prezentat la noua sa echipă! Prima reacție
Un fost v&acirc;rf al FCSB reacționează după ce Andrea Compagno a ieșit din grațiile lui Becali: &bdquo;Știe toată lumea ce se &icirc;nt&acirc;mplă!&rdquo;
Un fost vârf al FCSB reacționează după ce Andrea Compagno a ieșit din grațiile lui Becali: „Știe toată lumea ce se întâmplă!”
&rdquo;Mitraliera&rdquo; Florin Bratu &icirc;și prezintă golgheterii! CS Dinamo, la primul sezon &icirc;n Liga 2
”Mitraliera” Florin Bratu își prezintă golgheterii! CS Dinamo, la primul sezon în Liga 2
Ce salarii au fotbaliștii de la CS Dinamo, echipă care a promovat &icirc;n Liga 2
Ce salarii au fotbaliștii de la CS Dinamo, echipă care a promovat în Liga 2
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!