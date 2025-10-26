Marcus Tavernier (26 de ani), mijlocașul lui Bournemouth, a înscris pentru 1-0 în minutul 25. Englezul a executat cu mult efect un corner și l-a învins pe portarul lui Nottingham, Matz Sels.

Marcus Tavernier, gol direct din corner în Bournemouth - Nottingham



VAR-ul a validat golul, considerând că Tyler Adams, mijlocașul lui Bournemouth, nu l-a faultat pe portarul Matz Sels înainte ca balonul să intre în poartă.



Totuși, golul lui Bournemouth a venit după o eroare de arbitraj la care VAR-ul nu a putut interveni. "Cireșele" nu ar fi trebuit să beneficieze de respectivul corner, având în vedere că Tavernier a fost ultimul care a atins balonul în duelul cu fundașul lui Nottingham, Adrien Truffert.



"Nu vezi în fiecare zi așa ceva, dar Marcus Tavernier tocmai a reușit asta pentru Bournemouth", a scris contul oficial de X al Premier League.

