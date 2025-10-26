Olympique Lyon – Strasbourg, în direct pe VOYO de la 21:45



Formația lui Paulo Fonseca a început sezonul excelent, însă două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Toulouse și 2-3 cu Nice, au scos-o din zona Champions League. Totuși, moralul a revenit după victoria cu 2-0 împotriva lui Basel, în Europa League.



Pe Groupama Stadium, Lyon a pierdut doar un singur meci în acest sezon, chiar acel 1-2 cu Toulouse, după trei victorii consecutive pe teren propriu.



Strasbourg are doar o înfrângere în ultimele 5 etape și a smuls un spectaculos 3-3 pe Parc des Princes, cu PSG.



Alsacienii au 16 puncte, la doar două lungimi de liderul Marseille. Singura sincopă recentă a venit joi, în Conference League: 1-1 acasă cu Jagiellonia.



În deplasare, Strasbourg a marcat de minimum două ori în toate cele patru meciuri jucate până acum și a pierdut o singură dată, 2-3 cu Monaco.



Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre și Rennes - Nice de la 18:15

Lille, locul 7 cu 14 puncte, încearcă să revină după o perioadă modestă (două înfrângeri și o remiză). În fața ei vine Metz, ultima clasată, cu doar 2 puncte și fără victorie în acest sezon.



Angers (locul 17, 6 puncte) și Lorient (locul 14, 8 puncte) joacă un meci cu miză uriașă pentru supraviețuire. Orice pas greșit poate arunca una dintre echipe în zona roșie.



Auxerre (locul 15) și Le Havre (locul 16) sunt vecine de clasament și vin după rezultate slabe. Ambele au nevoie disperată de puncte pentru a respira deasupra liniei retrogradării.



Rennes, locul 9, neînvinsă de la finalul lunii august, primește vizita lui Nice, aflată pe locul 10, tot cu 11 puncte. Duel direct pentru apropierea de zonele europene.

