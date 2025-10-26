Cosmin Contra (49 de ani) e la a 4-a experiență la rând, ca antrenor, în fotbalul din Orientul Mijlociu. Și, la ce debut de mandat a avut la Al-Arabi (Qatar), această aventură poate deveni cea mai frumoasă pentru „Guriță“ în zona Golfului Persic.

Sport.ro a explicat aici că ce a reușit Contra, în primele sale două partide la Al-Arabi, echivalează deja cu un succes uriaș. Ca să înțelegem și mai bine ce a făcut fostul selecționer, putem spune că, la debutul său în Qatar, el a învins cele două formații care au câștigat ultimele nouă titluri în această țară!

Contra, ca un „leu în cușcă“, dar și fair-play

În partida pe care a câștigat-o, ieri, cu Al-Sadd Doha (3-1), Contra a fost, în permanență, în centrul atenției. Practic, arabii au fixat o cameră pe el, pentru a surprinde trăirile sale din timpul întâlnirii. Iar „Guriță“ le-a oferit „marfă“ din belșug!

Concret, tehnicianul român a trăit partida, precum un „leu în cușcă“, în stilul său caracteristic. Mai ales în ultimele minute, pe măsura ce se apropia de un rezultat imens, Contra s-a agitat, de parcă era el pe teren!

La final, vizibil încântat de victoria obținută, „Guriță“ a vorbit cordial cu omologul său de pe banca celor de la Al-Sadd, dar a făcut și un gest superb prin care i-a cucerit pe arabi. Concret, românul le-a cerut elevilor săi să meargă spre suporteri, pentru a le mulțumi pentru sprijinul oferit.

Imaginile cu Contra, oferite de Sport.ro aici, vorbesc de la sine despre modul în care acesta a trăit partida cu Al-Sadd.

