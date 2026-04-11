"Și ai lăsat lumii un nume greu!" Marica, scrisoare emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu

Alexandru Hațieganu
Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri după-amiază, la Cimitirul Bellu din București.

Mircea Lucescu a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani, lăsând în urma lui atât un gol imens, cât și o moștenire fotbalistică deosebită. Ciprian Marica, fostul său elev de la Șahtior Donețk, a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare impresionantă.

“Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!

O lume întreagă ţi-a scandat numele.

Şi ai lăsat lumii un nume greu, dar şi o familie incredibilă, care ţi-l va purta cu onoare generaţii întregi!

Ai mai lăsat mii şi mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat şi i-ai îndrumat cu dragoste şi pricepere.

O să ne lipseşti enorm, nea Mircea!

Eu, unul, îţi promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine!

Rămas bun!”, este mesajul lui Marica.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Ce i-a transmis Ciprian Marica lui Mircea Lucescu înainte de meciul cu Turcia: „L-am văzut foarte preocupat”
Ce i-a transmis Ciprian Marica lui Mircea Lucescu înainte de meciul cu Turcia: „L-am văzut foarte preocupat”
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”



Recomandarile redactiei
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Inca o scrisoare gresita a lui Lucescu: A felicitat un presedinte care nu mai e presedinte!
Inca o scrisoare gresita a lui Lucescu: A felicitat un presedinte care nu mai e presedinte!
SCRISOAREA INCREDIBILA A LUI COPOS PENTRU SIR ALEX FERGUSON
SCRISOAREA INCREDIBILA A LUI COPOS PENTRU SIR ALEX FERGUSON
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

