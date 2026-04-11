"Și ai lăsat lumii un nume greu!" Marica, scrisoare emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani, lăsând în urma lui atât un gol imens, cât și o moștenire fotbalistică deosebită. Ciprian Marica, fostul său elev de la Șahtior Donețk, a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare impresionantă.

“Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!

O lume întreagă ţi-a scandat numele.

Şi ai lăsat lumii un nume greu, dar şi o familie incredibilă, care ţi-l va purta cu onoare generaţii întregi!

Ai mai lăsat mii şi mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat şi i-ai îndrumat cu dragoste şi pricepere.

O să ne lipseşti enorm, nea Mircea!

Eu, unul, îţi promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine!

Rămas bun!”, este mesajul lui Marica.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.