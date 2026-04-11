Turcul de la Petrolul, Mehmet Topal, cuvinte mari despre Mircea Lucescu

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor. Actual antrenor la Petrolul Ploiești, Mehmet Topal i-a fost elev lui Lucescu la naționala Turciei.

Întrebat despre decesul marelui antrenor român Mircea Lucescu, Topal a spus: ''Am fost ca să îl vizitez și am spus de cum am ajuns aici că este un om foarte important pentru mine. Pentru mine era ca un profesor. Știa să ne învețe. Și în afara acestui lucru era un om extraordinar. Dacă vedea la tine ceva nu se lăsa până nu scotea în evidență. Au fost momente plăcute și am pierdut un om foarte important.

Eu mă gândesc că și-a făcut misiunea lui în lumea asta. A fost și în Turcia unde a antrenat și a văzut și poporul turc. Când am fost acum să îl vizitez am văzut multă lume care era acolo, iar asta arată că Lucescu a fost un caracter important și pentru lumea fotbalului. Singura mea rugăciune este să aibă pace. Și cu siguranță merită. El și-a făcut misiunea. Să aibă răbdare familia lui''.

