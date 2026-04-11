Alexandru Boc, fost fotbalist din aceeași generație cu „Il Luce” și bun prieten al acestuia, a numit un tricolor care, în opinia sa, s-ar putea apropia de valoarea fotbalistului Mircea Lucescu.

Tricolorul care se poate apropia de fotbalistul Mircea Lucescu

Boc a apreciat că Dennis Man (27 de ani) ar avea potențialul de a se apropia de valoarea arătată, în cariera de jucător, de către regretatul Mircea Lucescu. Man evoluează pe postul de extremă dreapta, aceeași poziție ocupată de „Il Luce” când era fotbalist.

„Dennis Man s-ar putea apropia, ca jucător, de valoarea lui Mircea Lucescu. În perioada noastră se juca și alt fotbal. Un jucător dacă știa să centreze și avea un vârf care să exploateze centrările, îl făcea mare”, a declarat Alexandru Boc, conform digisport.ro.

Mircea Lucescu, de asemenea un fotbalist uriaș

Mircea Lucescu este renumit în special pentru realizările sale excepționale ca antrenor, însă a avut în spate și o carieră solidă de fotbalist profesionist.

„Il Luce” a evoluat pentru Dinamo, Știința București și Corvinul Hunedoara. În tricoul „câinilor roșii” a câștigat de șapte ori Liga 1 și o dată Cupa României.

Pentru națională a strâns, între anii 1966 și 1979, 65 de selecții și 10 goluri. Mircea Lucescu a fost căpitanul României la Campionatul Mondial din 1970.

Dennis Man a adunat în tricolor 45 de selecții și 11 goluri, având în CV o participare la EURO 2024. Man a cucerit până acum două trofee majore: campionatul curent cu PSV și Cupa României cu FCSB (2019-2020).

Mircea Lucescu a fost înmormântat ieri, 10 aprilie. Legenda fotbalului românesc s-a stins la vârsta de 80 de ani.