Antrenor timp de trei ani în România, la FCSB, Elias Charalambous a avut ocazia să stea de vorbă în câteva rânduri cu Mircea Lucescu, în timp ce pe Răzvan Lucescu l-a înfruntat și l-a învins de trei ori în duelurile cu PAOK Salonic din Europa League.

Elias Charalambous: "Mircea Lucescu a fost un mentor pentru mulți din România și din străinătate"

Fost jucător la PAOK, Charalambous a vorbit la un post de radio din Salonic după decesul lui Mircea Lucescu.

"Întreaga lume a fost mișcată de pierderea lui Mircea Lucescu. Prin munca și personalitatea sa a devenit un simbol în fotbalul mondial.

Apreciez foarte mult familia Lucescu. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să stau de vorbă și să înțeleg anumite lucruri de la ei. Mircea a fost un mentor pentru mulți din România și din străinătate. Este o onoare că am avut șansa să cunosc o personalitate uriașă.

Mircea a plecat dintre noi așa cum și-a dorit. Până în ultimul moment a fost selecționerul echipei naționalei a României", a spus Elias Charalambous, la postul de radio Metropolis 95.5, citat de Metrosport.

Elias Charalambous ar fi pe lista unui club important din Grecia

Marți, publicația greacă SDNA a scris că Elias Charalambous ar putea ajunge la un club de top din Super League.

Charalambous s-ar afla pe lista unui club din Big 4, care ar intenționa să îl instaleze în vară. Numele clubului nu a fost dezvăluit, însă variantele sunt AEK Atena (acum antrenată de Marko Nikolic), PAOK Salonic (pregătită de Răzvan Lucescu), Olympiacos (antrenată de Jose Luis Mendolibar) și Panathinaikos (pregătită de Rafa Benitez).

Toți cei patru antrenori enumerați au contracte scadente în vara lui 2027, însă grecii susțin că Elias Charalambous ar putea fi numit în vară la una dintre formațiile de top, care luptă în acest sezon pentru câștigarea titlului.

SDNA adăuga că interes există pentru Elias Charalambous și din partea unei formații aflate în mini-campionatul Greciei care decide formația calificată în Conference League. În intervalul 5-8 se află în actuala stagiune Levadiakos, Volos, OFI Creta și Aris Salonic.