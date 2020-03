"Va fi nenorocire in tara, va urma o infectare in masa!" Ce spune Dumitru Dragomir despre reluarea Ligii 1

Virusul provenit din China face tot mai multe victime in tara.

Dumitru Dragomir considera ca fotbalul romanesc se va relua in luna iulie. Acesta e de parere ca, in tara, varful epidemiei va avea loc dupa Paste, iar numarul de infecatari va creste considerabil odata cu intoarcerea romanilor de peste hotare.

"Cred ca varful pandemiei va fi imediat dupa Paste. In iulie incepe fotbalul, jucatorii au nevoie de timp de pregatire inainte. Ar trebui sa nu mai permitem celor din afara tarii sa revina, dar nu putem. Cand vor veni acasa, atunci va fi nenorocire. Nu pot fi izolati toti, atunci va fi o infectare in masa. In tara se iau masuri bune, medicii si autoritatile sunt de laudat. Vad ca unele cluburi au luat decizii fara o hotarare a Ligii. Nu poti sa ii iei jucatorului 50%, trebuie sa te incadrezi in ce au spus autoritatile. Daca vor disparea 4-5 cluburi, vor interveni primariile si vor finanta fotablul. Nu cel profesionist, fotbalul de masa si centrele de copii si juniori. La noi nu vorbeste nimeni de cei din sport, parca ar fi ciumati", a spus Dumitru Dragomir in exclusivitate la PRO X.