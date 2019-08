"Daca FCSB se califica, il facem direct antrenor emerit!" Dumitru Dragomir il ironizeaza fin pe Gigi Becali: "E singurul care poate sta pe banca echipei in acest moment"

Mlada - FCSB e LIVE la PRO TV joi, de la ora 20:00!

FCSB are trei infrangeri consecutive in campionat, record negativ pe care nu l-a mai stabilit din 2002 incoace.

Gigi Becali nu s-a mai zbatut sa numeasca un alt antrenor in locul lui Vergil Andronache, care a preluat echipa dupa plecarea lui Bogdan Andone.

Dumitru Dragomir a vorbit despre situatia de la FCSB si sustine ca in acest moment, Gigi Becali este singurul om care poate sta pe banca echipei, chiar daca rezultatele nu vor veni in acest fel. Fostul sef de la Liga nu da nicio sansa stelistilor in returul cu Mlada.

Fara sperante in ceea ce priveste calificarea FCSB-ului in play-off-ul Europa League, Dumitru Dragomir a propus ca Becali sa fie declarat antrenor in cazul in care echipa sa merge mai departe dupa meciul de joi seara.

"Antrenorul FCSB-ului a dat tactica foarte buna. A dat o tactica buna, dar nu i-a iesit jocul, dar tactica a fost buna. Antrenorul principal, nu are licenta, dar el comanda. Sunt banii lui, ce daca... Asa a inteles el capitalismul, asa vede capitalismul. Domne' daca se califica cu Mlada, atunci ar trebui felicitat, sa-l felicitati toti, ca inseamna ca e un strateg de cea mai mare valoare, sa stiti! Il facem direct antrenor emerit daca se califica cu Mlada. Mlada e echipa slaba de tot, dar si echipa domnului Becali e destul de slaba. L-au cam belit toti si pe Becali asta, stadionul i l-au luat, tot ce e legat de Steaua, i-au luat. Mai are dreptate si el... Ce e rau daca visezi frumos cu transferurile? El chiar viseaza! Pai la averea pe care a facut-o, cine credea ca face Becali atata avere? A facut-o cum a vrut el. Sunt banii lui? Face ce vrea! Cand ai o casa de bani in palat acolo cu vreo 20 de milioane cash, altfel gandesti. Pai nu e mutumit cu asta, vrea sa aiba 120. E greu sa visezi?

Antrenor Gigi Becali, pe el il vad potrivit pentru banca FCSB. Altul potrivit pentru FCSB nu exista. In momentul in care nu ai nici titlu, nici stadion, nici nimic, ce mai... In schimb, a facut un centru de copii si juniori bun, dar pun pariu ca nici acolo nu face nimic pana nu pune un om care se pricepe. Alexandru Tudor e un om extraordinar, dar nu are treaba cu ce se intampla intr-un centru de copii si juniori. Parerea mea este ca le citeste Psalmi, are multe de facut", a spus Dumitru Dragomir in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

