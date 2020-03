"Nu se mai reia Liga 1!" Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, face ANUNTUL MOMENTULUI! Ce se va intampla cu EURO 2020

Pandemia de coronavirus afecteaza fotbalul mondial, dar si restul sporturilor.

Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea activitatilor fotbalistice pana la finalul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, insa Dumitru Dragomir considera ca Liga 1 nu va mai fi reluata.

Fostul presedinte LPF a vorbit si despre Campionatul European, despre care a declarat ca ar putea fi amanat pentru anul viitor.

"Nu, nu se joaca, nu se mai joaca nimic. Nu se mai joaca barajul cu Islanda. Cred ca aceasta pandemie peste 10 zile se va manifesta.

Cred ca nu se va mai relua Liga 1 si nu primeste nimeni titlul anul asta. Daca as fi eu presedinte, as sta si as astepta sa vad ce se intampla, dar nu as opri antrenamentele pentru ca iti trebuie luni de zile sa faci tonusul muscular la loc.

Nu se va juca anul asta Campionatul European. Se va juca la anul, ca se duce si pandemia asta", a declarat Dumitru Dragomir la PRO X.