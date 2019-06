Cum s-a descurcat in acest sezon Academia FCSB, in care Gigi Becali a investit milioane de euro in ultimii ani

Echipele lui Becali nu au rezultate la fel de bune ca Viitorul, dar au inceput sa produca jucatori.

Gigi Becali a reinceput sa investeasca in juniori pentru a scadea din cheltuielile de transferuri. Incepand cu 2016, Becali a investit peste 3 milioane de euro in baza sportiva de la Berceni si inca 1 milion de euro anual pentru finantarea celor de la Academica Clinceni, FCSB II, in plata tinerilor jucatori imprumutati si in activitatea grupelor de copii si juniori din cadrul Academiei FCSB. Daca grupele clubului „ros-albastru” au fost ani de zile ciuca batailor in competitiile rezervate juniorilor, de curand, Becali a inteles importanta investiilor in tineri, iar rezultatele au inceput sa se imbunatateasca.

In acest sezon, FCSB a castigat titlul municipal la trei grupe de varsta, a ajuns pana in semifinalele Ligii Elitelor U17 si are sanse la castigarea a inca doua titluri nationale, U15 si U11. Dincolo de rezultatele echipelor, investiile par insa sa isi arate roadele in promovarea de jucatori. Clinceni a promovat in Liga 1 cu 9 jucatori imprumutati de la FCSB, alti tineri fotbalisti au fost cedati pentru rodaj la Dunarea Calarasi si Farul Constanta. De asemenea, echipa secunda a reusit evitarea retrogradarii in Liga 4, avand in componenta jucatori foarte tineri.



Cum s-au descurcat

Liga Elitelor U19 - locul 4 in Seria Est, dupa Viitorul, Dinamo si Sporting Juniorul Vaslui, la 9 puncte de primele doua locuri, care duceau in semifinale

Cupa Romaniei Elite U19 - eliminati in optimile de finala de ACS Petrosport Ploiesti, scor 3-6

Liga Elitelor U17 - locul secund in Seria Est, la 14 puncte distanta de Viitorul / eliminati in semifinale de LPS Banatul Timişoara, 3-3 si 0-6

Cupa Romaniei Elite U17 - eliminati in sferturile de finala de ACS FC Ardealul Cluj, 3-6

Liga Elitelor U15 - au castigat Seria 6, apoi au ocupat locul 1 in Turneul zonal 3 / astazi are loc tragerea la sorti pentru cele doua turnee semifinale, care vor avea loc in perioada 12-16 iunie

Campionatul Municipal U18 (grupa 2002) - FCSB a terminat campionatul municipal pe locul secund, la 13 puncte in spatele rivalei Dinamo (22 victorii, 2 egaluri, 4 infrangeri)

Campionatul Municipal U15 Elita (2004) - FCSB a castigat Seria 5 si s-a calificat in faza nationala a Ligii Elitelor U15 (vezi mai sus)

Campionatul Municipal U15 (2004) - FCSB s-a clasat pe locul al treilea, dupa CSA Steaua si Progresul 1944 Spartac

Campiontul Muncipal U14 (2005) - FCSB s-a clasat pe locul 6 in Seria 1, dupa ACS ProSport, Dinamo, LPS Mircea Eliade, AS Dan Chilom si Concordia Chiajna / echipa secunda de la aceasta grupa s-a clasat pe locul 10 in Seria 2

Campionatul Municipal U13 (2006) - echipa de juniori a FCSB s-a clasat pe locul 3, la 2 puncte de ACS ProSport si la 1 punct de CSA Steaua

Campionatul Municipal U12 - FCSB a castigat titlul municipal, la categoria juniorilor nascuti in anul 2007 / Antrenorul Alin Stoica si-a adauga inca un titlu in palmares, dupa cel national obtinut in editia precedenta

Campionatul Municipal U11 (2008) - FCSB a castigat titlul municipal, fiind neinvinsa in 24 de etape (echipa ACS FCSB Academy s-a clasat pe locul 5 tot in Seria 1) / au ajuns in semifinalele Campionatului National U11, dupa ce au castigat Zona 3, intr-o finala disputata impotriva celor de la Concordia Chiajna, scor 4-1 / turneul semifinalelor se va desfasura in perioada 6-9 iunie, in timp ce finala se va juca pe 15 iunie, la Buftea sau Mogosoaia / aceeasi grupa a castigat Dolphin Cup 2019

Campionatul Municipal U10 (2009) - echipa clubului s-a clasat pe locul 5 in Seria 1, dupa ACS ProSport, Cautis, Valencia Academy si TC Champion

Campionatul Municipal U9 (2010) - FCSB s-a clasat pe locul secund in Seria 1, la 18 puncte in spatele lui Chelsea Bucuresti

Campionatul Municipal U8 (2011) - juniorii au castigat titlul municipal, la categoria copiilor nascuti in 2011 / Antrenati de catre Mihai Duras, micutii jucatori au avut un parcurs de exceptie, castigand 22 din cele 26 de jocuri



* FCSB nu are afiliate echipe feminine. In Liga 1, Liga 2 si Liga 3 evolueaza doar echipele bucurestene AFC Fair-Play, Carmen, Dream Team si Progesul. In competitile feminine U15 este inscrisa doar AFC Fair-Play.

** FCSB nu are afiliata echipa de futsal, nici de seniori, nici de juniori.