OFERTA FABULOASA pentru un jucator de baza de la FCSB: Becali il lasa sa plece pentru suma asta! Salariul e URIAS

Pana sa puna antrenor, Becali poate face rost de 5 milioane!

Tanase are oferta din America!



Impresarul care l-a dus pe Mitrita la New York i-a gasit echipa in America si lui Florin Tanase. 5 milioane platesc americanii, care ii ofera si lui Tanase 1 milion de dolari pe an salariu.



Tanase nu e la nationala. Din America i-ar fi mai si greu sa ajunga. Mitrita a fost taiat in ultima clipa de pe lista de Contra!