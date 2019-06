Nu mai scapa de "Messi"! Florentin Matei refuza sa semneze rezilierea contractului cu FCSB! Conditia pusa

Florentin Matei nu este de acord cu conditiile puse de FCSB pentru a rezilia contractul.

Adus in iarna de FCSB pentru a ajuta echipa sa castige un nou titlu, Florentin Matei nu a reusit sa se impuna in primul 11 al lui Mihai Teja. Dupa 3 partide ca titular, Matei a fost "inghetat" in afara echipei, fiind criticat public de patronul Gigi Becali.

Becali a anuntat ca Matei si Stoian vor pleca in vara. Daca cel de-al doilea a acceptat, Matei nu vrea sa se desparta de FCSB in actualele conditii! Conform Gazeta, Matei cere 3 salarii pentru a pleca de la FCSB, adica suma de 45.000 de euro!

Florentin Matei a semnat la venirea la FCSB un contract pana in 2022 si a primit o prima de instalare de 40.000 de euro.