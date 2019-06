EDI sau E DICA? Gigi Becali a anuntat ce trebuie sa faca Dica daca revine la FCSB: "Am vorbit cu jucatorii, i-am intrebat!" Mesajul pentru MM Stoica

FCSB va anunta astazi noul antrenor!

Gigi Becali a anuntat ca Nicolae Dica are toate sansele sa se intoarca la FCSB dupa doar 6 luni! Dica a devenit principalul favorit, dupa ce Edi Iordanescu a refuzat discutiile cu patronul FCSB-ului.

"Astazi voi anunta noul antrenor, dar nu stiu cine o sa fie. Eu ziceam ca Edi, ca e 90%, dar cand vad ce spune, ca mai are 1 an de contract, ca a fost tot cantonamentul, deci nu are de gand sa vina. Ori Dica, da, Nicolae Dica, ori Edi. Ce sa facem, asta este. Eu am vorbit cu jucatorii si i-am intrebat. Prin Tanase, am vorbit cu el, ca e capitanul de echipa, si cu Florinel, si am intrebat ce parere au. Daca nu o sa vina Edi, am in cap sa-l pun pe asta.



Auzisem ca ar avea Benzar probleme, dar el mi-a spus ca i-ar conveni. Inseamna ca au fost informatii false. Dar nu stiu care e situatia ca niciunul nu spune "nu". Pai si le spunea: <<pai nu mi-ai spus tu ca nu sunteti antrenati, ca va sufocati>>. <<Pai da, asa este, dar el ca si antrenor este foarte bun, face antrenamente foarte bune, doar ca trebuie sa faca antrenamente mai tari>>. Si am vorbit cu el si i-am spus: <<Mai Dica, tu e posibil sa vii iar. In loc sa fii multumit ca jucatorii vor antrenamente mai tari? Ca ei au spus ca nu vor sa se odihneasca, vor sa se simta mai bine in teren. Si ca sa se intample asta, ei vor antrenamente tari>>.



Voi o sa spuneti ca a plecat, ca acum vine acum inapoi, ca n-are demnitate. Demnitatea este sa vrea cineva dupa ce ai plecat sa te ia inapoi, decat sa mergi in Liga a doua. Nu e demnitatea in Liga 1? Nu inseamna lipsa de demnitate ca vine la mine, nu la FC Arges. Daca nu (se concretizeaza cu Edi Iordanescu), ai noroc Dica, ia contractul, Vali Argaseala mutiplica-l, si da-i drumul la treaba.



Am vorbit acum vreo 2 saptamani (cu Walter Zenga). Dar nu e el, pai daca i-am spus lui Dica asta, ca vine el daca nu vine Edi, ce sens mare are sa spun de altii? El trebuie sa vada ce a gresit si sa remedieze. Adica antrenamente mai lungi ca probabil le facea prea scurte. Asa am inteles, erau bune dar prea scurte. Trebuie sa le repare el. Eu i-am spus: <<Bai, Dica, daca stau sa ma gandesc, cat ai fost tu am avut un an pierdut aiurea, la Iasi>>. Deci nu poti sa spui. Si daca stau sa ma gandesc, cat era Dica, e adevarat ca voiam mai multa posesie, dar aveam incredere in echipa, nu imi era teama in timpul jocurilor. Vreau mai multa posesie, sa ne distrugem adversarii" a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

"Dica si MM trebuie sa se inteleaga"

Patronul celor de la FCSB le-a transmis public lui Nicolae Dica si Mihai Stoica faptul ca trebuie sa colaboreze fara vreo problema daca Dica va reveni pe banca vicecampioanei.

"Eu cand il pun pe Dica antrenor, obligatia lui Meme este sa fie prieten cu el. Daca nu vrea, dar nu cred ca are ceva personal ca nu s-au certat, nu s-au jignit cu nimic, dar daca nu vrea fiecare isi vede de particica lui. Eu nu ma dezic de MM niciodata. Va sta cu mine in loja si va sta la birouri. Eu am prieteni si ii iubesc, dar prietenii mei trebuie sa inteleaga ca eu cand stapanesc ceva, chiar stapanesc. Si FCSB e a mea si o stapanesc cu mana de fier ca nici prietenii mei pe care ii iubesc sa faca ceva care nu e in regula. Si nu e in regula ca doi oameni care lucreaza la mine sa nu se impace bine, nu e in regula" a mai spus Gigi Becali la Pro X.