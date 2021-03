CSA Steaua, gata de RAZBOIUL cu FCSB 2! Cum arata terenul inainte de meciul de SOC cu echipa lui Becali 

CSA Steaua si FCSB 2 se intalnesc in prima etapa din acest an din Liga 3.

Cele doua se intalnesc intr-o confruntare care se anunta plina de tensiuni, mai ales dupa duelul declaratiilor dintre cele doua tabere.

Gigi Becali a promis ca va face tot posibilul sa ii incurce pe 'militari' din drumul spre promovare, astfel ca va trimite multi jucatori de la prima echipa in Liga 3 pentru a bloca CSA, chiar daca FCSB are meci cu UTA in aceeasi zi.

De cealalta parte, Daniel Oprita a anuntat ca nu se lasa intimidat de declaratiile patronului FCSB, iar echipa sa este mai pregatita ca niciodata de duelul care poate decide liderul din Liga 3.

CSA Steaua este pe primul loc in Seria 4 a Ligii 3 cu 26 de puncte, in timp ce echipa lui Vintila se afla pe locul 2 cu 24 de puncte.

George Ogararu, managerul Stelei a postat pe contul de Facebook imagini de la deszapezirea arenei, dupa ce in ultimele zile in Bucuresti a nins.