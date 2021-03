EXCLUSIV | "Pentru mine FCSB este Steaua!" Bad Boy Stoica a facut SPECTACOL la 'Ziua Razbonicilor' si anunta ca este mare fan al echipei lui Becali

Bogdan Stoica l-a invins pe germanul Latifaj prin decizie unanima a arbitrilor in gala 'Ziua Razboinicilor', transmisa in direct pe PRO X.

Stoica a povestit la Ora Exacta in Sport cum a trait lupta cu Latifaj si a dezvaluit ca a avut emotii la primul meci dupa o pauza de doi ani si jumatate.

De asemenea, luptatorul a glumit spunand ca s-a menajat in aceasta lupta si de aceea nu are semne de lovituri si a spus ca cel mai probabil adversarul sau se resimte dupa loviturile pe care i le-a aplicat.

"Nu se vede pentru ca m-am menajat. A fost destul de tensionat, ma asteptam sa fiu mai relaxat, am observat ca m-am blocat putin. L-am auzit si pe Andrei, la un moment dat imi venea sa ii strig 'nu mai tipa ca nu am cu cine sa ma bat ca fuge incontinuu.

Cred ca a plecat destul de accidentat pe la maini ca l-am lovit destul de tare cu picioare si resimt eu loviturile pe picioarele mele", a spus Bogdan Stoica la PRO X.

Bogdan Stoica a dezvaluit ca este pasionat de fotbal si chiar practica acest sport si, de asemenea, ca este fan FCSB, echipa pe care o considera continuatoarea Stelei.

"Joc si fotbal, este primul sport cu care am inceput cariera de sportiv si imi place foarte mult. Acum in pauza am jucat la Dunarea Giurgiu in Liga 4 si sincer mizez pe FCSB in lupta pentru titlu. Sunt fan inrait ca cand sunt copil si eu recunosc Steaua in aceasta echipa. Pentru mine FCSB este Steaua, pentru ca asa am crescut. Am crescut acolo in cartier cu Steaua din Ghencea condusa de Becali. Nu stiu ulterior ce discutii au fost si de ce s-a ajuns in punctul asta", a mai spus Bogdan Stoica.