Critici DURE la adresa lui Florin Talpan: "Ai stat in loja cu gloriile Stelei si acum vii si spui ca echipa e furata?! Echipa nu a fost cumparata de la MApN"

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, il critica dur pe Florin Talpan, care are mai multe procese cu echipa lui Gigi Becali.

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, spune ca a fost prezent in 2003 la intrunirea la care Steaua a fost preluata de Gigi Becali si nu intelege cum de a pornit tot scandalul legat de nume, emblema si palmares.

Mustata spune ca Gigi Becali a cumparat echipa de la Viorel Paunescu si nu de la MApN, ba mai mult la acea intrunire la care au luat parte si reprezentanti ai ministerului au fost doar 2 sau 3 voturi impotriva:

"Ce spune domnul Talpan e problema dansului, isi apara interesul. Dar problema suporterilor este de ce nimeni nu intreaba de ce domnul Becali este tras la raspundere cu aceste procese si nu domnul Paunescu. Domnul Becali nu a luat de la MApN, a luat de la Paunescu. Eu am fost la acea intrunire cand s-a preluat Steaua, cand s-au facut acele voturi la ora 10-11 noaptea. S-a votat daca nu ma insel doar 2-3 voturi contra, iar eu acum stau si ma gandesc, de ce din 2003 pana in 2014 toti suporterii strigam la meciul cu Villareal, inghetam in tribune. Noi am coborat din peluza sa dam zapada dupa teren.

Problema suporterilor e in felul urmator. Acum sunt putin mai vocali prin mine. La meciul cu Ajax nu era Steaua, la meciul cu Chelsea nu era Steaua, cu Liverpool, la meciul cu Rapid?!

Eu pe facebook-ul meu am pus doua fotografii, una cand domnul Talpan era in loja la domnul Gigi Becali si cu Belodedici, iar una cand era cu domnul Gigi Becali si cu domnul Paunescu.

Tot razboiul asta se duce catre domnul Becali. Dar haideti sa il intrebam si pe domnul Paunescu cum a luat Steaua de la Armata si cum i-a vandut-o lui Becali. Pentru ca in momentul in care noi suporterii am incurajat Steaua si am fost in toata Europa dupa ei, am facut sute de mii de kilometri. Cum acum ajung sa mi se spuna FCSB, dar nimeni nu stie absolut nimic.

Domnul Becali nu a pierdut continuitatea Stelei, domnul Becali a pierdut numele sau sigla, pentru ca s-a facut poate o greseala.

De ce nu a iesit domnul Talpan in 2003 cand s-a preluat Steaua, sa zica stop, stati asa.

Problema noastra e sa stim si noi suporterii, ca suntem peste 6 milioane de suporteri stelisti, cei mai multi din tara. Sa stim si noi cum s-a intamplat, de ce nu ni s-a spus?!

Ne lasi sa ne bucuram de toate aceste meciuri ca stelisti, care de mici copii mergem pe stadion si stim ce inseamna Steaua pentru noi. Acum dupa 10-12 ani vii si spui ca Steaua a fost furata? Pai domnul Talpan, ati fost in loja cu toate gloriile Stelei, ati fost acolo", a spus Gheorghe Mustata la PRO X.

Mustata: "Piturca a avut 5% din Steaua"

Liderul galeriei FCSB cere lamuriri si despre modul in care au fost preluati cei 5% detinuti de Victor Piturca:

"Eu nu am nimic cu domnul Piturca, face parte din gloriile Stelei si ne cunoastem foarte bine. Dar dansul a avut 5% acolo, cum s-au preluat acei 5%. Inseamna ca a fost pacalit? Si domnul Piturca? Si domnul Becali? Aici vrem sa stim si noi, am fost mintiti pana la data asta si acum vii si ceri 37 de milioane de euro pentru ca te-ai folosit de ce ai furat sau de ce ai cumparat. Daca s-a intamplat lucrul asta, atunci trebuie sa intre pe rol alte institutii. DNA a spus ca nu s-a furat absolut nimic, inseamna ca sunt alte lucruri care noi suporterii nu le stim. Aici este problema", a mai spus Gheorghe Mustata.