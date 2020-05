Dupa Ianis Hagi, fiul unui alt mare fotbalist roman vrea sa IMPRESIONEZE! "Sunt acolo, la mustata, dar il cam bate pe Ianis"

Ianis Hagi nu este singurul fiu de fotbalist care vrea sa ajunga la fel de mare ca tatal sau.

Gica Popescu se lauda cu fiul sau, Nicolas, si a vorbit despre acesta si despre cum se antreneaza. Gica spera ca fiul sau sa ajunga cel putin la nivelul lui Ianis si sa avem o nationala puternica, cu cei doi tineri in componenta.

"Nicolas a inceput un program de elasticitate cu un osteopat important de la Roma, mergea o data la trei sapatamani sa faca aceste exercitii, sa ii aranjeze oarecum corpul. In toata aceasta perioada de carantina, Nicolas s-a antrenat cu Ianis, a facut cot la cot programul pe care Ianis l-a avut dat de cei de la Rangers, iar acum va incepe antrenamentul alaturi de echipa mare impreuna cu ali opt juniori de la academie.

Meciul pe care l-am vazut eu, l-a castigat Nico la un gol, dar joaca tot felul de jocuri aici, in curte, si il cam bate pe Ianis. Sunt acolo, la mustata, dar Ianis are o anumita tehnicitate. Dar e frumos as ii vezi jucand impreuna. Uitandu-ma la ei imi aduceam aminte de copilarie. Ei au crescut impreuna, sunt foarte apropiati.", a spus Gica Popescu la Telekom Sport.

Nicolas Popescu (17 ani) a intrat in Academia lui Viitorul in 2015 si evolueaza ca mijlocas defensiv. Este multiplu campion la juniori si Gica Popescu isi pune toate sperantele in el si spera sa ii calce pe urme.

Imagini cu Gica Hagi de pe vremea cand juca la Barcelona: