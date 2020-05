"In scurt timp asta se va intampla!" Vestea asteptata de toti fanii FCSB-ului! Gheorghe Mustata a facut marele anunt! Ce pact a semnat cu Peluza Sud

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, a vorbit despre situtia de la FCSB.

Liderul Peluzei Nord al celor de la FCSB, Gheorghe Mustata, a anuntat ca o mare parte dintre factiunile care au format Peluza Nord sunt gata sa revina alaturi de la FCSB. Totodata, Mustata a aspus ca a semnat un pact de neagresiune cu cei de la Peluza Sud care sustin echipa din Liga a 4-a.

"In scurt timp reunesc Peluza Nord. Discut in aceasta perioada cu prietenii de la Nucelo si apoi mai ramane sa readuc Titan Boys. Atunci, cand suntem toti, punem iar steagul in peluza.

Vom face un banner pentru prietenul nostru, regretatul Rica, va fi cu noi la fiecare meci. Insurgentii vin si ei cu steag. Zilele acestea va fi redeschis magazinul online, unde membrii Asociatiei vor reducere 20 la suta la produse. Vom avea si site si televiziunea online a Asociatiei. Am semnat un pact de neagresiune cu prietenii din Peluza Sud. Nu ne vom ataca in vreun fel. Nu uitam ca impreuna am facut istorie. Atmosfera cum nu s-a mai vazut in alta parte", a declarat Gheorghe Mustata la Radio Sport 1.