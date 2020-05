"Va fi explozie mondiala!" Gheorghe Mustata vrea sa adune 20.000 de oameni in fata palatului lui Becali! Ce are de gand sa faca liderul Peluzei Nord: "Dam imediat adunarea!"

Gheorghe Mustata vrea cu orice pret ca FCSB sa joace pe noul stadion din Ghencea.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, vrea cu orice pret ca FCSB sa joace pe noul stadion Ghencea, insa va fi foarte greu din cauza conflictelor pe care Gigi Becali le are cu CSA Steaua. Pana si Gigi Becali a renuntat la idee si a zis ca vrea sa mute echipe pe stadionul Arcul de Triumf. Mustata va incerca sa il faca pe Gigi Becali sa se razgandeasca, printr intermediul unui miting la care spera sa adune cel putin 20.000 de oameni.

Gheorghe Mustata vrea, de asemenea, sa infiinteze o asociatie a suporterilor, unde presedinte de onoare va fi numit Helmuth Duckadam. Totodata, Mustata sustine ca numele asociatiei va surprinde pe toata lumea.

"Daca in Liga noastra, a suporterilor, vom avea 20.000 sau 30.000 de membrii, dam imediat adunarea. Cerem autorizatie de la Primarie si mergem toti la Palat. Cand domnul Gigi vede ce armata are in spate, atatea inimi, mii de suporteri care-l sustin legal, sunt convins ca o sa vrea sa joace in Ghencea. Pentru noi.

Saptamana aceasta vom anunta public toate detaliile referitoare la Asociatia Suporterilor. Vom face, daca ne permite legea, si o conferinta de presa la care va fi prezent si domnul Duckadam, presedintele de onoare. Vom mai aduce alaturi de noi si alte glorii, care, cand vor vedea ce ganduri avem, vor dori sa sprijinile ideile noastre. Mai aveti putin rabdare. Cand vom anunta cum se numeste Asociatia va fi explozie mondiala", a declarat Mustata, la Radio Sport 1.