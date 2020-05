"Nu isi vad gunoaiele din ochii lor!" Declaratia care poate porni un adevarat razboi! Mustata ii ameninta pe cei din Peluza Sud: "Sa inceteze, altfel scot multe si eu!"

Gheorghe Mustata lanseza un nou atac la adresa celor din Peluza Sud.

Liderul Peluzei Nord a FCSB-ului, Gheorghe Mustata, ii ataca din nou pe cei de la Peluza Sud. Dupa ce initial a spus ca a facut un pact de neagresiune cu cei de la Sud, se pare ca acestia nu au acceptat acest pact si au inceput ,la randul lor, sa il atace pe Mustata.

Gheorghe Mustata a trecut la amenintari si face o serie de dezvaluiri nestiute despre anumiti membrii ai Peluzei Sud.

"Saptamana trecuta am convenit cu liderii Peluzei Sud sa nu ne mai atacam. Fiecare cu opinia lui. Dupa nici 12 ore, gruparea AS 47 a postat un comunicat in care ma atacau, dar asta nu-i nimic.

Problema a fost ca au atacat toata Peluza Nord. O dovada ca la ei nu exista lideri si nu respecta anumite decizii. Pentru mine nu este Peluza Sud, este Peluza Praduitorilor. In direct au facut praduieli. Am sa traduc pentru cei de la TSKA Sofia si NEC Nijmegen comportamtenul lor si o sa vada si bulgarii si olandezii despre cine tine acea Peluza Sud, respectivi oamenii din Politia Capitalei si alte asemenea structuri.

Nu stiu daca e adevarat, dar se spune ca socrul unui de-al lor, Pacurar, este nu stiu ce. Trebuie verificat. Ma acuza pe mine, spun ca sunt puscarias, dar ei nu isi vad gunoaiele din ochii lor. Unii au fost arestati prin Olanda si alte tari.

Intr-o emisiune, doi dintre ei recunosteau ca i-am salvat cu biletele pentru a face rost de bani pentru cei arestati prin strainatate. Sa vada ce masini am si ce viata am. Nu am nevoie de bani. Nu eu am fost pe la birourile de la CSA sa le cer sa faca excursii cu firmele mele. Ei cred ca da, au facut asta. Au insistat la un oficial din club sa fie si ei luat in avion la deplasari. Sa inceteze, ca altfel scot multe si eu. Ii deranjeaza ca pana acum erau singuri pe strada. Daca nu se potolesc le fac si sigla de praduitor", a declarat Mustata, la Radio Sport 1.